Maltempo, grandinata a Torino e nubifragio a Biella: cadono alberi e pali. Scatta l’allerta maltempo in Piemonte

foto di repertorio

Nella mattinata di ieri, 2 giugno, un violento temporale ha colpito l’area tra Vigliano Biellese e il rione Chiavazza, nel Biellese. La pioggia intensa e chicchi di grandine, seppur di piccole dimensioni, hanno causato allagamenti in via Milano, costringendo numerosi automobilisti a cercare riparo sotto tettoie o alberi. Episodi simili sono stati segnalati anche in altre zone della provincia, ma fortunatamente il maltempo si è placato nel giro di un’ora.

Previsioni meteo Arpa: allerta Gialla per le prossime ore

Secondo le previsioni aggiornate di Arpa Piemonte, il maltempo potrebbe intensificarsi anche oggi, 3 giugno. Dal primo pomeriggio è previsto un peggioramento delle condizioni meteo, con temporali violenti in arrivo soprattutto sulle zone alpine e pedemontane del Torinese e del nord della regione. Si temono grandinate, forti raffiche di vento e allagamenti localizzati. L’allerta gialla resta attiva per le aree settentrionali e alpine del Piemonte.

Meteo Piemonte, supercelle temporalesche e rischi connessi

La regione si trova in una fase di forte instabilità atmosferica, che ieri, 2 giugno, ha già provocato fenomeni intensi tra Biellese e Canavese. Oggi l’arrivo di aria fresca atlantica potrebbe estendere l’instabilità verso l’alto Piemonte, con rischio di formazione di supercelle temporalesche, capaci di generare nubifragi, grandine di grosse dimensioni e raffiche di vento molto forti.

Eventi sospesi per il maltempo

A causa delle previsioni sfavorevoli di ieri, diverse iniziative legate alle celebrazioni del 2 giugno sono state sospese, tra cui cerimonie in vari comuni e il Regina Music Fest previsto davanti all’ospedale Regina Margherita di Torino. Alcune attività per bambini sono state confermate all’interno dei reparti ospedalieri, mentre gli spettacoli all’aperto sono stati rinviati a data da destinarsi.