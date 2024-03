Maltempo: frane e allagamenti al Nord, vento e incendi al Sud. La situazione - Video

Molti danni e tanta paura in queste ultime ore a causa del maltempo che sta interessando da Nord a Sud tutto il territorio nazionale. In particolare: mentre a Nord a causare i problemi sono pioggia e neve, al Sud oltre al forte vento e pioggia c'è anche il problema incendi.

Maltempo su tutto il territorio nazionale: la situazione da Nord a Sud

Per la giornata di oggi, domenica 10 marzo, la Protezione civile ha diramato un bollettino di allerta meteo di tipo arancione su diverse zone della Liguria, dell'Emilia-Romagna e del Veneto. Allerta gialla per ben 13 regioni: Piemonte, Toscana, Lazio, Umbria, Molise, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Lombardia, Emilia-Romagna, Abruzzo e Sardegna.

Allerta frane in Liguria

Decine le chiamate ai vigili del fuoco in Liguria per smottamenti, allagamenti, strade invase da acqua e fango. Diverse le frane che hanno interessato la regione, come quelle che hanno avuto luogo a Coronata, a Finale Ligure e a Noli.

"La sala operativa della Protezione Civile sta monitorando con attenzione l'andamento dell'allerta e gli effetti che il maltempo potrebbe portare con sé a livello idrogeologico: i terreni saturi d'acqua hanno un maggior rischio di frane e smottamenti. Stiamo seguendo con attenzione anche la situazione delle persone evacuate, con la Protezione Civile pronta a intervenire se necessario. La raccomandazione, come sempre, è quella di prestare la massima attenzione all'evoluzione del meteo, non solo nel Ponente dove è stata diramata l'allerta arancione, ma su tutto il territorio" - spiega l'assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone.

Anche nel Lazio, a Roma, ieri sera una frana ha interessato un muro nel quartiere Trastevere.

Un muro di tufo è crollato sabato sera nel quartiere romano di #Trastevere, seppellendo diverse auto sotto i detriti. pic.twitter.com/cMCBWEvMol — Local Team (@localteamit) March 10, 2024

Lombardia: fiumi sotto costante osservazione

A Milano, il fiume Seveso ha raggiunto il livello tale da essere in costante monitoraggio. "Per il Seveso sta lavorando il canale scolmatore e i livelli sono di poco superiori al metro. Comunque la vasca di Milano è pronta ad entrare in funzione e questo ci rassicura tutti. Ci preoccupa il Lambro che al parco ha raggiunto quota 180", dichiara l'assessore alla Protezione Civile del Comune lombardo Marco Granelli.

Piemonte con tanta neve e black out

Per la regione Piemonte il problema invece è la neve. Sono 60 i cm di neve caduti a Ceresole Reale. La località ha dovuto fare i conti anche con un black out, risolto successivamente.

Continua a #nevicare copiosamente ad #Alagna Valsesia. Auto sotto una spessa coltre bianca pic.twitter.com/IocYJ1tAOO — Local Team (@localteamit) March 10, 2024

Napoli: allagata la zona del Vomero

In Campania, precisamente a Napoli, è ancora una volta il quartiere Vomero a pagare a causa del maltempo. Nella giornata di ieri, sabato 9 marzo 2204, un fiume di fango ha invaso la strada. L'acqua ha allagato diversi locali al piano terra. Disagi anche ai collegamenti marittimi per Ischia e Procida. Sospese le corse degli aliscafi, in partenza e in arrivo ai porti di Marina Grande, Ischia Porto, Casamicciola e Forio e soppresse diverse corse di navi traghetto da e per Procida.

Sicilia e Sardegna

Il forte vento sta invece creando non pochi problemi a Palermo. Un vasto incendio sta interessando la zona dei Monte Inici, sopra Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani. Le fiamme minacciano alcune case della zona.