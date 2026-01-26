FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Maltempo, frana a Niscemi in Sicilia: mille evacuati tra pioggia ...

Maltempo, frana a Niscemi in Sicilia: mille evacuati tra pioggia e neve

Evacuati i quartieri Sante Croci, Trappeto e via Popolo: 300 famiglie assistite al Palasport “Pio La Torre”, chiuse SP10 e SP12 e scuole ferme per l’allerta.
Clima26 Gennaio 2026 - ore 14:15 - Redatto da Meteo.it
Clima26 Gennaio 2026 - ore 14:15 - Redatto da Meteo.it
Foto da X

Una frana verificatasi nel pomeriggio di ieri ha costretto Niscemi (Caltanissetta) a fronteggiare un’emergenza di vasta portata: circa mille persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni e trascorrere la notte nel Palasport “Pio La Torre” oppure come ospiti da amici e parenti.

Il movimento franoso ha interessato in particolare la strada provinciale SP10, nel tratto di collegamento con il centro abitato, in prossimità del quartiere Sante Croci, dove si è registrato un cedimento stimato in circa sei metri.

Nelle ore successive, il fronte della frana si è ulteriormente allargato, coinvolgendo intere porzioni di abitato: evacuati i quartieri Sante Croci, Trappeto e l’area di via Popolo, con famiglie trasferite in altre abitazioni e nel palazzetto dello sport.

Sicilia, frana a Niscemi: le parole del sindaco

Secondo quanto riferito dal sindaco Massimiliano Conti, la situazione resta critica: “Continua a peggiorare perché si sono registrati altri cedimenti”. Il primo cittadino ha spiegato che il fronte interessato dallo smottamento si estende per circa quattro chilometri e che durante la notte si sarebbe verificato anche un taglio verticale di circa 25 metri, aggravando il rischio per abitazioni e infrastrutture.

Strade e scuole chiuse

Per motivi di sicurezza sono state chiuse le principali arterie viarie, con l’interdizione al traffico della SP10 e della SP12 (quest’ultima già compromessa da un precedente evento franoso del 16 gennaio). Oggi, in via precauzionale, il sindaco ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Le chiusure stanno alimentando il timore che il centro del Nisseno possa finire quasi isolato, con collegamenti ridotti verso le principali direttrici che immettono sulla statale Gela-Catania.

Protezione civile e monitoraggi con droni

Sul posto operano protezione civile, vigili del fuoco e forze dell’ordine, con l’area presidiata e monitorata anche attraverso rilievi e immagini da droni per verificare l’evoluzione del fronte franoso e l’eventuale correlazione con lo smottamento registrato a metà mese. In Comune è stato attivato e coordinato il Centro operativo comunale, in raccordo con le strutture regionali e nazionali.

Accoglienza degli sfollati e “zona rossa”

Il Palasport “Pio La Torre” è stato attrezzato per l’accoglienza, con brandine e supporto logistico. Il sindaco ha anticipato che potrebbe essere istituita una “zona rossa”: per alcune famiglie il rientro nelle abitazioni potrebbe non essere possibile fino a nuove verifiche di stabilità. “La situazione è drammatica”, ha ribadito Conti, mentre le piogge cadute anche nella notte hanno contribuito a mantenere alta l’allerta.

Nelle prossime ore sono attesi ulteriori sopralluoghi tecnici per definire misure di messa in sicurezza e individuare percorsi alternativi in grado di garantire i collegamenti essenziali, mentre continua l’assistenza agli sfollati.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, Italia nella morsa del maltempo: piogge, rovesci, vento e neve a bassa quota. Cosa succede nelle prossime ore
    Clima26 Gennaio 2026

    Meteo, Italia nella morsa del maltempo: piogge, rovesci, vento e neve a bassa quota. Cosa succede nelle prossime ore

    Clima instabile e variabile negli ultimi giorni di gennaio 2026: torna il maltempo con piogge, freddo e neve. Scopriamo le previsioni meteo.
  • Dal gelo della Merla alla luce della Candelora: come sarà la settimana che "decide" l'inverno?
    Clima26 Gennaio 2026

    Dal gelo della Merla alla luce della Candelora: come sarà la settimana che "decide" l'inverno?

    La settimana che va dai Giorni della Merla alla Candelora è al centro di molte credenze popolari che dovrebbero svelare le tendenze meteo.
  • Usa nella morsa del gelo: tempesta artica su 22 Stati, emergenza diffusa e voli cancellati
    Clima26 Gennaio 2026

    Usa nella morsa del gelo: tempesta artica su 22 Stati, emergenza diffusa e voli cancellati

    Una violenta tempesta invernale ha colpito gli Usa: forti nevicate e ghiaccio con moltissime persone senza corrente e molti voli cancellati.
  • Meteo, allerta gialla il 25 gennaio 2026 in Italia: le zone e regioni a rischio
    Clima24 Gennaio 2026

    Meteo, allerta gialla il 25 gennaio 2026 in Italia: le zone e regioni a rischio

    La Protezione Civile ha diffuso un bollettino di allerta meteo gialla per domenica 25 gennaio 2026 in Italia: tutte le zone coinvolte.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: giovedì 29 maltempo con forti venti, piogge e neve. La tendenza
Tendenza26 Gennaio 2026
Meteo: giovedì 29 maltempo con forti venti, piogge e neve. La tendenza
Giovedì 29 gennaio un'altra veloce perturbazione attraverserà il nostro Paese con forti venti e nevicate. Fine gennaio/inizio febbraio variabili.
Forte maltempo in vista: tanta pioggia, vento forte e neve abbondante. La tendenza meteo da mercoledì 28 gennaio
Tendenza25 Gennaio 2026
Forte maltempo in vista: tanta pioggia, vento forte e neve abbondante. La tendenza meteo da mercoledì 28 gennaio
Una potente perturbazione investirà l'Italia a metà settimana: molte piogge e rischio di fenomeni intensi, con vento di tempesta e tanta neve!
Meteo, maltempo intenso e tanta neve in vista: la tendenza da martedì 27 gennaio
Tendenza24 Gennaio 2026
Meteo, maltempo intenso e tanta neve in vista: la tendenza da martedì 27 gennaio
Settimana prossima l'Italia sarà nel mirino di diverse perturbazioni: porteranno vento molto forte, maltempo localmente intenso e tanta neve.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 26 Gennaio ore 22:36

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154