Maltempo, forti temporali in Lombardia e Friuli Venezia Giulia: la situazione

L'Italia è climaticamente divisa in due: al Centro-Sud caldo e afa per l'anticiclone africano, mentre le regioni del Nord sono investite da una nuova fortissima ondata di maltempo. Piogge torrenziali e rovesci nelle scorse ore hanno fatto registrare danni e disagi in diverse regioni: Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Veneto.

Maltempo al Nord Italia: piogge forti in Lombardia e disagi a Malpensa

Un’ondata di maltempo senza precedenti ha colpito nella notte del 12 luglio le regioni del Nord Italia. Piogge e rovesci, anche intensi, hanno interessato la Lombardia e in particolare le città di Milano, Varese, Brescia e Novara. Disagi alla circolazione sulla superstrada che porta a Malpensa per la caduta di un albero in strada che ha ferito il conducente di un automobile. La forte pioggia ha causato una serie di disagi anche alla circolazione aerea con diversi voli dirottati dall'aeroporto di Malpensa ad altri scali.

Nel cuore della notte un violento nubifragio ha colpito anche la provincia di Novara. In particolare la zona nord, dal borgomanerese alle colline del Vergante, è stata travolta da piogge torrenziali con allagamenti e alberi sradicati tra Fontaneto, Borgomanero, Cureggio, Bogogno e Veruno.

Non solo, nella zona fino alla bassa Valsesia, violentissime grandinate con grandi chicchi di ghiaccio. Intanto prosegue l'emergenza maltempo in Lombardia dove è stata diramata per la giornata di oggi, giovedì 13 luglio, un'allerta meteo arancione e gialla per rischio di forti piogge e temporali.

Maltempo Friuli Venezia Giulia: tempesta d'acqua e si registra 1 morto

#Maltempo, dalla notte forte #pioggia e vento stanno colpendo: #Veneto, dove i #vigilidelfuoco hanno svolto 70 interventi a Treviso, 40 a Vicenza e Venezia; #FVG, fatti 60 interventi in provincia di Udine e 50 a Pordenone.

A Pieris (GO) salvati 2 campeggiatori

Non solo la regione Lombardia nella morsa del maltempo. Nel cuore della notte piogge e rovesci hanno colpito anche il Friuli Venezia Giulia dove si sono registrate fortissime grandinate con raffiche di vento fino a 130km. Dati alla mano, si contano circa 10-30mm di pioggia caduta con una serie di danni e disagi alla popolazione. Le città di Udine e Pordenone tra le più colpite con allagamenti, tetti scoperchiati, alberi caduti, pali dell'elettricità divelti e una decina di persone costrette a lasciare le proprie case. Le forti piogge hanno causato anche l'interruzione della corrente elettrica in vari comuni. Circa 400 gli interventi dei vigili del fuoco su 500 chiamate ricevute con la Protezione Civile impegnata sul campo con più di 100 volontari e 38 automezzi.

Nella zona di Pieris l'intervento dei vigili del fuoco è stato provvidenziale per la salvezza di due campeggiatori in difficoltà per l'innalzamento del fiume Isonzo, mentre a Torviscosa il vento ha staccato il tetto di un palazzo di 5 piani costringendo all'evacuazione dei 40 residenti. Purtroppo si registra anche una vittima: si tratta di un uomo di 60 anni morto a Cervignano dopo essersi schiantato con l'auto contro un muro. Anche in Friuli Venezia Giulia e in diverse regioni del Nord Italia prosegue l'allerta meteo per piogge e rovesci con il rischio di grandinate e forti raffiche di vento.