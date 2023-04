Maltempo, forti grandinate in Emilia Romagna e a Roma: danni all'agricoltura. Le immagini

A causa dell'ultima ondata di maltempo si sono verificate forti grandinate in Emilia Romagna, soprattutto tra Bologna e Ravenna e nella città di Roma. Oltre a qualche problema alla viabilità si registrano danni all'agricoltura. Ecco tutte le ultime news che giungono dalle città più colpite nella giornata di domenica 2 aprile 2023.

Maltempo, grandine in Emilia Romagna: cosa è accaduto?

Durante la domenica delle Palme il maltempo ha interessato soprattutto la Lombardia sudorientale, il Veneto, il basso Pisano e Livornese, l'Emilia Romagna con la zona del bolognese e del ravennate e la città di Roma.

Cosa è accaduto in Emilia Romagna? Per colpa dell'estesa multi-cella temporalesca si sono registrati numerosi fulmini e violente grandinate. Chicchi grandi fino a 3 cm di diametro sono caduti in provincia di Ravenna e di Bologna. A Baricella, nel Bolognese, ad esempio, l’intensità delle grandinate è stata tale da ricoprire completamente il suolo di bianco, quasi come fosse stata una nevicata.

Numerosi sono i danni al comparto agricolo. Dopo una prima ricognizione Coldiretti Ravenna ha sottolineato come ad essere particolarmente danneggiati siano stati alberi da frutto e terreni seminativi. Lievi danni sono stati evidenziati anche sui primi germogli di vite. A soffrire di più sono stati soprattutto gli impianti di pesco, albicocco e susino in fase di piena fioritura. Tutti gli agricoltori sono stati invitati a verificare i danni subiti e a comunicarle tempestivamente in modo da calcolare, nei prossimi giorni, le reali perdite economiche e fondiarie subite.

La situazione a Roma

Perfino la Capitale è stata colpita, proprio nella giornata di domenica 2 aprile 2023, da una violenta grandinata. Dalle 17.30 in poi Roma si è imbiancata completamente. Sono diventate virali sui social soprattutto le immagini dal quartiere Prati.

Roma adesso. Mai vista una grandinata così. 🌨 pic.twitter.com/DLcLZi5B4b — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) April 2, 2023

A Roma la situazione è tornata però normale nel giro di poco tempo.