Maltempo, forte nubifragio in Cilento: danni e disagi, le immagini

Il maltempo - così come annunciato nelle ultime allerte meteo - ha causato molti danni e forti disagi nel Cilento, soprattutto nei comuni di Agropoli e Castellabate. Ecco le ultime news su quanto sta accadendo in quelle zone e le immagini che documentano le situazioni più critiche.

Maltempo nel Cilento: danni e disagi, le zone più colpite

Il forte maltempo che ha colpito nelle ultime ore il Cilento ha causato grossi danni e molteplici disagi. Nella provincia di Salerno, tra le zone maggiormente colpite, vi sono i comuni di Agropoli e Castellabate. Qui una vera e propria bomba d'acqua ha fatto sì che andasse completamente in tilt la viabilità delle strade, ormai allagate, e che si riscontrassero problemi nei vari scantinati e garage. Per questo motivo il comando vigili del fuoco Salerno ha effettuato già ben 30 interventi e altre 50 chiamate sono ancora in attesa.

Ad Agropoli si è verificato anche un blackout elettrico legato a causa dei vari allagamenti. Va sottolineato che in alcuni punti, in alcune strade, c'è un metro d'acqua. A Castellabate, letteralmente invasa dall'acqua, il Comune ha invitato tutti a rimanere nelle proprie abitazioni ed evitare qualsiasi spostamento non necessario ed urgente. I cittadini sono stati invitati a non mettersi in pericolo e pertanto a rimanere in casa, raggiungendo i piani più alti delle abitazioni. Le strade di Castellabate così come quelle di Agropoli sono diventate veri e propri fiumi e le auto sono state coperte per metà dal fango.

Ragazzi bloccati a scuola a causa degli allagamenti

Elvira Serra, consigliere d'opposizione, sul suo profilo pubblico su Facebook, ha mostrato le immagini di ragazzi rimasti bloccati nelle loro aule ai piani alti. Nel video la si sente chiedere aiuto ai vigili e annunciare: "I ragazzi della Ragioneria sventolano fazzoletti bianchi mentre l'acqua continua a defluire attorno al Liceo e ha invaso tutto".