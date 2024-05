Maltempo in Emilia Romagna: Valsamoggia allagata, scuole chiuse e i dati sulla pioggia caduta

Il maltempo torna a colpire l'Emilia Romagna e a fare nuovi ingenti danni a un anno dalla disastrosa alluvione. Le zone più colpite dal maltempo sono quelle di Valsamoggia, Savignano sul Panaro, Vignola e Marano, dove oggi - martedì 21 maggio - le scuole resteranno chiuse. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco e massima allerta per i fiumi.

Maltempo Emilia Romagna, allagamenti in Valsamoggia

Il violento nubifragio che nella serata di ieri si è abbattuto nel comune di Valsamoggia ha causato l’esondazione del fiume e allagamenti e danni in tutto il territorio. Strade bloccate dalla caduta di alberi e la forza dell'acqua hanno causato numerosi danni alla circolazione. Case e negozi allagati hanno riportato alla mente le tragiche immagini di un anno fa.

Un 61enne di Monteveglio - nel comune di Valsamoggia - ha rischiato di morire travolto dalla furia dell'acqua mentre si trovava a bordo della sua vettura. A salvarlo sono stati i vigili del fuoco, che lo hanno soccorso mentre, aggrappato a un albero, cercava di mettersi in salvo.

Numerosi interventi dei vigili del fuoco nel Modenese e nel Bolognese

Sono stati oltre 180 le chiamate giunte - tra ieri e le prime ore di stamani - ai vigili del fuoco nel Modenese, a causa di allagamenti di sottopassi, scantinati e negozi. I disagi causati dal maltempo hanno impegnato almeno 10 squadre di pompieri del comando di Modena e altre cinque di rinforzo giunte da altri comandi della regione.

Anche nel Bolognese gli interventi dei vigili del fuoco sono stati oltre un centinaio. Decine di richieste di intervento sono arrivate anche dalle province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia.

Valsamoggia: in tre ore la pioggia di 3 mesi

La quantità d'acqua caduta ieri in Valsamoggia è davvero sorprendente. Il Sindaco del comune emiliano tra i più colpiti dall'ondata di maltempo ha dichiarato

I primi dati stimano circa 80mm di pioggia caduti in 3 ore, la quantità di pioggia che mediamente è attesa in 3 mesi

Stamani Valsamoggia si è svegliata ancora sotto la pioggia. Tuttavia - dopo le precipitazioni ancora forti di questa mattina che hanno interessato soprattutto il settore centro-occidentale - il bollettino Arpae prevede un'attenuazione dei fenomeni nelle prossime ore con tendenza a schiarite.

Fiumi e corsi d'acqua "sorvegliati speciali"

Rimane l’allerta per i fiumi in Emilia Romagna. Nella notte Arda e Luretta - nel piacentino - hanno raggiunto il livello di soglia rossa, mentre molti corsi d'acqua - tra cui il Riglio, il Rovacchia e lo Stirone - sono giunti alla soglia arancione.

E' scattato l'allarme ieri sera anche per il Samoggia. Il fiume ha superato il livello di allerta rosso generando allagamenti nelle strade, soprattutto tra le zone di Bazzano e Monteveglio.

La tracimazione di alcuni corsi d'acqua ha poi resa necessaria la chiusura della strada provinciale 37, al confine con il territorio della provincia di Bologna. Disagi anche sulla SP 4.1 Fondovalle Panaro – diramazione per Guiglia, nel territorio di Vignola e Marano sul Panaro. Strade allagate e danni anche a Savignano per un prolungato temporale che ha interessato il comune nella provincia di Modena.

Per oggi - martedì 21 maggio - la protezione civile ha diramato un'allerta meteo arancione in diversi settori dell'Emilia Romagna per rischio idraulico e idrogeologico.

Scuole chiuse per maltempo in Emilia Romagna

Molti sono i comuni dell'Emilia Romagna che - per oggi 21 maggio - hanno deciso di sospendere le lezioni in via precauzionale. La campanella non è suonata stamani per gli studenti di Vignola, in provincia di Modena, dove si sono riscontrati danni in alcuni punti circoscritti degli edifici, per consentire una verifica approfondita.

I banchi restano vuoti anche a Marano e Savignano sul Panaro, dove l'amministrazione comunale ha deciso di sospendere le lezioni per la giornata di oggi a causa delle incerte condizioni meteo.

Istituti scolastici chiusi in via precauzionale anche a Valsamoggia.