Maltempo in Emilia Romagna nelle ultime ore: grandine tra Modena e Bologna

Non si placa l'ondata di maltempo che negli ultimi giorni ha colpito l'Emilia Romagna alle prese con un'allerta meteo di colore arancione e gialla. Nelle ultime ore, infatti, una violenta alluvione si è abbattuta con piogge torrenziali tra Modena e Bologna. La situazione.

Meteo, forte grandinata tra Modena e Bologna: allagamenti

Ore di grande paura tra Modena e Bologna in Emilia Romagna dopo una violenta grandinata che ha causato una serie di ingenti danni. Allagamenti, rallentamenti e disagi nelle città emiliane colpite da una grandinata - alluvione con chicchi di grandine grandi come ciliegie. In particolare le località di Stuffione e Rami di Ravarino, in provincia di Modena, sono state travolte da una fortissima grandinata che ha causato una serie di allagamenti in diverse zone. Le strade si sono improvvisamente imbiancate con chicchi di grandine di circa 10 centimetri.

Danni e disagi non solo ai cittadini, ma anche agli agricoltori. Alberto Notari, presidente di Cia Emilia, in seguito alla forte ondata di maltempo, ha comunicato: «un recente report ha evidenziato un maggio con una piovosità mai così intensa da 170 anni. Già ci sono difficoltà per i ristagni idrici nei campi di cereali e nei frutteti, specialmente nel vignolese, dove è appena iniziata la campagna cerasicola. La grandine peggiora le cose. Stiamo facendo ancora una verifica sul territorio, ma temiamo che il maltempo abbia colpito aree più vaste».

Grandinata tra Modena e Bologna: record di piogge in Emilia Romagna

Il maltempo che ha colpito l'Emilia Romagna, e nello specifico Modena e Bologna, ha allarmato anche i sindaci. Maurizia Rebecchi, la prima cittadina di Ravarino, ha comunicato ai cittadini: «la grandinata ha preso una striscia che va da ovest a est, verso il crevalcorese. Molti frutticultori segnalano frutta maciullata e a terra, campi invasi e qualche allagamento».

#Maltempo. Via alla conta dei danni per la dichiarazione dello stato di #emergenza regionale. Verso il ritorno alla normalità dopo le forti #precipitazioni di ieri che hanno causato criticità nel piacentino, parmense, modenese e bolognese. La #notizia 👉 https://t.co/3ARoHYJmNX pic.twitter.com/zHQc0HPY1Y — Regione Emilia-Romagna (@RegioneER) May 22, 2024

Dati alla mano, l'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna, tra Modena e Bologna, ha visto cadere un accumulo di pioggia davvero imponente. 161mm di pioggia sono caduti a Formica Nord, mentre 141mm a Formica Sud. A seguire: 105mm a Garofano (Savignano), 90mm a Mulino, 87mm a Marano sul Panaro, 75mm a Monteveglio Abbazia, 71mm a Spilamberto, 68mm a Ponzano (Monte San Pietro), 56mm a Sant Agata Bolognese, 48mm a Castelvetro di Modena, 40mm a Calcara.