Maltempo Emilia Romagna: fino a 80 cm di neve, ecco dove e le immagini

Nei giorni scorsi il maltempo in Emilia Romagna ha portato ad accumuli fino a 80 centimetri di neve in Appennino. Ecco dove è nevicato così intensamente e tutti i dati raccolti dalla Regione sulle ultime giornate di maltempo dell'ultima settimana e le immagini.

Maltempo Emilia Romagna: tutti gli accumuli di neve

A causa del maltempo in Emilia Romagna si sono registrati accumuli record di neve. Così come indicato nelle previsioni meteo dal giorno dell’Immacolata in poi è caduta parecchia neve dal Reggiano al Forlivese. Le montagne della regione hanno fatto davvero il pieno. In alcune località si sono superati i 70-80 centimetri di neve. Altri dati: sull’Appennino emiliano si è raggiunto accumuli superiori ai 50 cm su vaste zone e picchi di 80 cm in diverse località. Le immagini dei vari paesini innevati hanno fatto il giro del web. A parte i disagi, infatti, in molte località montane si è potuto godere di un panorama mozzafiato.

Nello specifico a Montefiorino in provincia di Modena, località che si trova a quota 819 metri, sono caduti ben 50 centimetri di neve. Sempre nel Modenese e più precisamente a Sestola, a quota 1499 metri, si è registrato un accumulo di altri 50 centimetri.

In provincia di Bologna, a Lizzano Belvedere, località che si trova sui 1472 metri, si è arrivati a 59 centimetri di neve al suolo. Nelle zone di Parma e Provincia, Corniglio, che si trova a quota 870 metri si sono raggiunti i 45 centimetri di neve. Nel Reggiano, infine, a Carpineti, che si trova a quota 603 l'altezza della neve era pari a 15 centimetri mentre a Castelnovo nei Monti c'erano 30 centimetri di neve al suolo.

Allerta valanghe dopo le intense nevicate e blackout estesi

Dopo le intense nevicate degli ultimi giorni sull'Appennino dell'Emilia Romagna è scattata l'allerta valanghe. Le località interessate? Quelle tra Reggiano e Bolognese come:

Ventasso (RE),

Villa Minozzo (RE),

Fanano (MO),

Fiumalbo (MO),

Frassinoro (MO),

Montecreto (MO),

Pievepelago (MO),

Riolunato (MO),

Sestola (MO),

Alto Reno Terme (BO),

Lizzano in Belvedere (BO).

I disagi non si sono limitati all'allerta valanghe. In diverse zone, a causa della caduta di alberi troppo carichi di neve, si sono registrati blackout che sono durati ore e ore lasciando la popolazione completamente al buoi e al freddo. Nel Reggiano, per esempio, per oltre 24 ore, sono rimaste senza elettricità in almeno mille, tra famiglie e aziende.

Tutti a sciare: la data di apertura degli impianti

Grazie alle recenti nevicate, oltretutto, si è potuta confermare l'apertura del comprensorio del Monte Cimone, sull'Appennino Modenese, il principale della regione. La stagione sciistica prenderà ufficialmente il via sabato 14 dicembre. Per quanto riguarda l'apertura degli impianti sul Corno alle Scale, sull'Appennino bolognese, dipenderà tutto dalla situazione meteorologica.