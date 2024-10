Maltempo Emilia Romagna, allagamenti e frane: aumenta il livello dei fiumi - VIDEO

Il maltempo che sta mettendo in ginocchio diverse regioni in Italia non ha risparmiato l'Emilia Romagna, segnata da gravi disagi in particolare sull’Appennino bolognese. Temendo sempre le nuove piogge in arrivo. Le conseguenze peggiori si sono registrate nell’area di Porretta Terme, dove le piogge hanno causato frane, colate di fango e smottamenti, creando non pochi disagi alla viabilità.

Maltempo Emilia Romagna, allagamenti e frane: monitorati i fiumi

Per quanto riguarda i disagi causati dal maltempo che ha colpito l'Emilia Romagna, si segnala appunto che nella zona di Porretta Terme, la Statale 64 Porrettana è stata interrotta in diversi punti a causa di diversi smottamenti e allagamenti. Le acque dei torrenti in continuo aumento, con il torrente Silla che ha superato la soglia di allerta rossa alle ore 22.20 di ieri, 17 ottobre, raggiungendo i 2,27 metri prima di scendere leggermente a 2,11 metri. Anche il Reno a Pracchia, sempre sull'Appennino pistoiese in questo caso, ha toccato la soglia arancione, mentre un netto aumento del livello delle acque si è registrato a Vergato, con quasi tre metri e mezzo in pochissime ore.

Allagamenti e smottamenti in Emilia Romagna: le zone

In Emilia Romagna gli allagamenti hanno colpito maggiormente Berzantina, a Castel di Casio, mentre piazza Porretta Terme e altre località come Granaglione e Gaggio Montano sono state invase da fiumi di fango. Situazione di forte disagio anche a Cereglio di Vergato, dove si sono verificati diversi smottamenti.

Nel Parmense, il fiume Taro ha raggiunto la soglia arancione, poi è sceso ma resta sopra la soglia gialla a Fornovo e Parma. Anche il fiume Aveto, nel Piacentino, è sotto monitoraggio continuo.

Gli uomini dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile sono al lavoro costantemente per far fronte all’emergenza, tenendo la situazione sotto controllo. Perfino la caserma dei Vigili del Fuoco di Vergato è stata invasa dall’acqua, creando ulteriori disagi.