Maltempo, cosa fare in caso di esondazione? Ecco tutte le informazioni utili

Cosa fare in caso di esondazione di un fiume durante il maltempo? Quelle sui pericoli durante un'ondata di maltempo sono domande a cui a volte non diamo molta attenzione, è bene sapere invece come comportarsi per non correre rischi se ci si trova ad avere a che fare con una esondazione.

Maltempo, cosa devo fare in caso di esondazione?

Molti comuni, quando ci sono le allerte meteo chiedono alla popolazione di stare attenti ai rischi durante il possibile verificarsi di esondazioni. Una pratica che è attiva da diverso tempo, per esempio, nel comune di Milano, che oltre ad informare i propri cittadini attraverso il sito web del Comune (comune.milano.it), ha attuato una campagna di informazione a tappeto su tutto il territorio del capoluogo lombardo con l'affissione di volantini informativi sulle pratiche da adottare in caso di esondazione di un fiume.

Dal momento in cui viene emanato un bollettino di allerta meteo da parte della Regione Lombardia, agenti incaricati dal Comune di Milano, per informare del rischio di esondazione e su cosa fare se ci si trova nei pressi di un fiume, affissano dei volantini con tutte le indicazioni da seguire.

Sul materiale informativo sono elencati i diversi codici legati all'allerta meteo: dal codice arancione a quello giallo fino al codice rosso. Il codice verde viene invece indicato quando è tutto nella norma. Ogni codice fa riferimento ai possibili rischi: da quello idrogeologico, a quello idraulico passando per il rischio temporali e così via.

Come comportarsi in caso di esondazione: i consigli del Comune di Milano

Nel documento, in formato cartaceo e che viene affisso sulle pareti di tutti i condomini e le abitazioni della città di Milano o che si trovano nelle aree più a rischio della città, sono descritte dettagliatamente anche le modalità di prevenzione in caso di possibile esondazione. Il Comune di Milano infatti, ricorda che in caso di esondazione è bene sapere di:

Non scendere in cantine e seminterrati;

Non depositare beni di valore in cantine o seminterrati;

Non parcheggiare l'auto in prossimità soggette ad esondazione;

Non transitare nei sottopassi o sostare presso argini e ponti;

Non transitare lungo strade allagate perché potrebbero esserci buche o tombini aperti;

Il Comune chiede inoltre di aiutare anziani e disabili in difficoltà;

Si suggerisce di tenersi informati sulla situazione e sulle indicazioni fornite da parte delle autorità.

Nel documento si ricorda inoltre, che per tutte le informazioni si può aderire al sistema di Allerta della Protezione Civile, mentre per chi necessita di soccorsi urgenti è invece possibile chiamare il 112.