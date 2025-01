⁠Maltempo Campania: chiesto lo stato di calamità naturale per il Comune di Sarno

L'ondata di maltempo che nelle ultime settimane ha investito il Sud Italia ha fatto registrare danni e disagi importanti in diverse regioni. Tra questi c'è anche la Campania che ha dovuto fare i conti con piogge torrenziali, ma anche nevicate abbondanti che hanno richiesto la chiusura della scuola. Tra i comuni maggiormente colpiti c'è quello di Sarno dove il sindaco ha richiesto lo stato di calamità naturale.

Maltempo Sarno: richiesto stato di calamità naturale

Gli effetti del maltempo hanno causato una serie di danni e disagi in Campania e in particolare a Sarno, comune italiano della provincia di Salerno considerato uno dei centri principali dell'Agro nocerino-sarnese, nella parte nord-occidentale della provincia. Il forte vento e le piogge torrenziali hanno divelto diversi alberi nelle strade trascinando di tutto. Una situazione d'emergenza che ha spinto il Sindaco Francesco Squillante e tutta la giunta comunale a richiedere lo stato di calamità naturale.

"I danni alle colture, alle attività commerciali e imprenditoriali, così come agli immobili pubblici e privati, sono stati ingenti e di diversa natura" ha detto Francesco Squillante, il primo cittadino di Sarno. Non solo, il sindaco ha aggiunto: "E nostro dovere attivarci con ogni mezzo possibile per tutelare il nostro territorio, e per questo motivo abbiamo inoltrato la richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale alla Regione Campania". Infine Francesco Squillante ha ringraziato "tutti coloro che durante l’emergenza hanno lavorato instancabilmente per fronteggiare questa emergenza».

#Maltempo, forte vento tra Napoli, Salerno e Caserta, abbondanti nevicate nell’avellinese: oltre 400 interventi svolti dai #vigilidelfuoco. Nella clip l’intervento appena concluso sul Monte Cervati (SA), soccorsi 7 adulti e una bambina bloccati dalla neve in un rifugio #13gennaio pic.twitter.com/mleCYoLEqV — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) January 13, 2025

Sarno flagellata dal forte vento e dalle piogge

Sono ingenti i danni causati dal forte vento e dalla piogge che hanno colpito il comune di Sarno nelle scorse giornate. Una città che ha dovuto fronteggiare un'ondata di maltempo senza precedenti che ha causato danni importanti al patrimonio pubblico e privato.

Per questo motivo, come si evince da una nota diramata alla stampa, «l’Amministrazione Comunale ha elaborato una relazione tecnica dettagliata, corredata da documentazione fotografica a testimonianza dei danni subiti. La richiesta è stata inoltrata al Presidente della Regione Campania, al Dipartimento della Protezione Civile Regionale, al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, alla Prefettura di Salerno - Ufficio Territoriale del Governo di Salerno e alla Provincia di Salerno».