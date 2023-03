Maltempo in Calabria, vento forte e grandine: danni e feriti. Foto e video

La forte ondata di maltempo in Calabria, con vento forte e grandine, ha causato nelle ultime ore, ingenti danni e diversi feriti. La città più colpita? Quella di Cosenza dove il forte vento ha causato numerosi problemi e diversi danni ai tetti di vari edifici sia privati che pubblici. Ecco tutte le ultime notizie.

Maltempo in Calabria: danni causati dalla tromba d'aria a Cosenza

Una forte ondata di maltempo ha colpito nelle ultime ore tutto il Centro - Sud causando soprattutto danni in Calabria. La regione, tra le più colpite, è ora alle prese con la conta dei danni che risultano essere ingenti soprattutto nella città di Cosenza dove il vento, con raffiche di quasi 100km/h, ha causato la caduta di alberi e pali, ma soprattutto danni ai tetti degli edifici. Un esempio? Ad essere distrutto è stato il tetto della scuola dell’infanzia Collodi-Dionesalvi e quello della Prefettura di Cosenza.

A causa del vento forte, anzi di quella che può essere definita una tromba d'aria arrivata intorno alle 14.00, il traffico è andato completamente in tilt. Alberi spezzati, rami, lamiere divelte e tegole rotte si sono riversate sulle strade della città impedendo il passaggio delle auto. Diversi tetti hanno ceduto, ad esempio, in via Popilia mentre i semafori sono franati a terra nei pressi del carcere. Sul posto sono intervenuti prontamente sia i Carabinieri che la Polizia. Numerose le chiamate sopraggiunte anche ai Vigili del Fuoco per risolvere le diverse criticità. Le più frequenti? Quelle per la verifica di tegole pericolanti sui tetti.

Ai cittadini è stato richiesto di rimanere a casa per la loro sicurezza ed incolumità. Tra i feriti si registrano: una donna che ha protetto con il proprio corpo la figlia e un finanziere. Entrambi si trovavano nei pressi della tensostruttura di Piazza dei Bruzi, dove negli ultimi tre giorni è stato allestito il Villaggio Coldiretti.

L'evento, inatteso, ha fatto sì che diversi cittadini dovessero cercare un alloggio adeguato perché non potevano rientrare nelle proprie case. La scuola di Via Giulia, che risulta essere l’edificio pubblico più colpito dalla violenza della tromba d’aria, rimarrà chiusa fino a nuovo ordine e si attende di sapere, dopo i danni gravi anche alla scuola dello Spirito Santo e di via Roma, come potranno i ragazzi proseguire le lezioni.

Grandine a Catanzaro: la situazione

L'intenso temporale che ha colpito, inoltre, la città di Catanzaro, con pioggia e grandine ha causato anche qui numerosi danni. Intorno all'ora di pranzo di domenica 12 marzo 2023 sono caduti in città chicchi di grandine grandi come noci oltre a tantissima pioggia. In poco tempo i tombini non sono riusciti a ricevere tutta l'acqua che stava arrivando e diverse zone della città si sono allagate.