Maltempo, allagamenti e frane nel Messinese. Foto e video

Il mese di dicembre è iniziato all'insegna del maltempo. Un violento nubifragio, infatti, ha colpito nel pomeriggio di sabato 3 dicembre la provincia di Messina facendo registrare danni e disagi, dove si sono avvertiti poi anche gli effetti di una scossa di terremoto. Ecco cosa è successo.

Maltempo in Sicilia: una bomba d'acqua travolge Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo

Attimi di grande paura in provincia di Messina che, nel pomeriggio di ieri, sabato 3 dicembre, è stata travolta da un'ondata di maltempo senza precedenti. Un violento nubifragio, infatti, si è abbattuta sui territori di Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo facendo registrare allagamenti e frane. Nel quartiere S. Antonio di Barcellona le strade si sono trasformate in fiumi di fango.

Tanta paura tra i cittadini che si sono messi al sicuro nelle proprie case evitando spostamenti. Anche i sindaci di Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo hanno invitato i cittadini a restare nelle proprie case evitando di uscire fino a quando la situazione non migliora. Tantissimi i disagi, a cominciare dagli allagamenti sulla Strada Statale 113 e nei pressi dei sottopassaggi sul tratto Messina-Palermo. Non solo, la forte pioggia ha fatto saltare anche l'impianto elettrico che ha bloccato la stazione di pompaggio dell'acquedotto comunale di contrada Lacco causando l'interruzione dell'erogazione idrica per diverso tempo.

Allagamenti e frane nel messinese: il video

Nelle ultime ore tutta l'Italia ha dovuto fare i conti del resto con una forte ondata di maltempo che si è abbattuta lungo tutto lo stivale. Da Nord a Sud, piogge e rovesci hanno fatto registrare danni e disagi di ogni tipo. In particolare la Sicilia è stata colpita dalle piogge, che hanno interessato con violenza la costa Nord-Orientale della regione.

Un nubifragio ha colpito la provincia di Messina causando allagamenti a Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto, Terme Vigliatore, nella Valle del Mela e nei comuni vicini. Basti pensare che nel giro di pochissime ore si sono registrati 220 mm di pioggia a Milazzo e 150 mm a Barcellona.