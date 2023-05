Maltempo: allagamenti, frane ed evacuazioni in Toscana e Marche

Continua la tragica scia del maltempo che sta causando danni in diverse regioni d'Italia, colpendo ora anche le Marche e la Toscana. Ecco la situazione di oggi nelle aree più colpite dal ciclone Afro-Mediterraneo.

Maltempo con allagamenti e frane, la situazione nelle Marche e in Toscana

Il ciclone Afro-Mediterraneo sta causando gravi situazioni di emergenza in diverse regioni, interessando anche la Toscana e le Marche. Nella regione marchigiana le strade sono completamente allagate e pertanto non sono percorribili, mentre lungo la costa si stanno verificando violente mareggiate. Sono oltre 200 i vigili del fuoco che si stanno impegnando in quest'area per fronteggiare la situazione. Nel territorio del Pesarese i soccorritori fluviali hanno evacuato una famiglia, compreso un neonato di soli 4 mesi, che era rimasta bloccata nella propria abitazione a Colombarone a causa dell'acqua.

A Granarola di Gradara, in provincia di Pesaro-Urbino, sono stati salvati un uomo disabile e una donna che erano rimasti bloccati in casa a causa dell'acqua. Per quanto riguarda la situazione a Senigallia, l'onda di piena del Misa ha superato il ponte Garibaldi intorno a mezzanotte senza causare problemi significativi. Attualmente, il fiume si trova in uno stato tranquillo. Tuttavia, si segnalano alcuni smottamenti e allagamenti provenienti dalle zone collinari. L'amministrazione comunale invita pertanto la popolazione a prestare la massima attenzione.

Maltempo, la situazione in Toscana

In Toscana, nella zona dell'Alto Mugello, i vigili del fuoco sono intervenuti per affrontare una serie di frane e smottamenti che hanno anche causato la caduta di alberi sulle strade. La circolazione è interrotta sulla SR302 lato Emiliana, sulla SR306 che collega Marradi a Palazzuolo e sulla 610. A causa di due frane, una a monte e una a valle, sulla SP20 tra Modigliana e Marradi, cinque veicoli sono rimasti bloccati, ma fortunatamente non ci sono persone coinvolte. La frazione di Lutirano, nel comune di Marradi, risulta isolata. La Protezione Civile della Metrocittà di Firenze ha spiegato la situazione:

Le piogge diffuse sul territorio hanno portato ad un aumento della franosità su tutto l’Alto Mugello. Questo tipo di fenomeni saranno ancora possibili pertanto si consiglia di non mettersi in viaggio se non strettamente necessario. Raccomandiamo massima prudenza, in particolare alla guida, per la possibile presenza di alberature, ramaglie, caduta di detriti e allagamenti su strada.

Oggi le scuole sono rimaste chiuse a Marradi, Firenzuola e Palazzuolo sul Senio. Il presidente della Regione Eugenio Gianni ha aggiunto che, nonostante in Alto Mugello siano previste piogge più frequenti e insistenti con cumulati medi intorno ai 10-15 mm e massimi fino a 20-30 mm, rimane sotto controllo al momento la situazione legata ai livelli dei fiumi Lamone, che si trova al primo livello di guardia, e Santerno. Non si esclude però che le precipitazioni ancora in atto possano dar vita a nuovi innalzamenti, pertanto si invita la popolazione alla massima allerta.