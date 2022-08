Maltempo: allagamenti, alberi caduti, auto danneggiate dalla grandine

Foto di repertorio

L'Italia nella morsa del maltempo. Diverse regioni nelle ultime ore hanno dovuto fare i conti con l'allerta meteo per rischio temporali e idraulico-idrogeologico con diverse città travolte dalle piogge e grandine. E ul giorno dopo la tempesta è iniziata la conta dei danni.

Italia travolta dalla grandine: le regioni colpite

L'allerta meteo gialla diramata per sabato 27 agosto è stata confermata dalle piogge torrenziali e grandinate che hanno colpito diverse regioni. In Piemonte si è registrata un'ondata di maltempo senza precedenti con temporali intensi nelle zone del Cuneese e Torinese. Proprio la città di Torino è stata travolta dalla pioggia che ha trasformato le strade in fiumi. Non solo, la grandine caduta ha imbiancato diverse zone della città tra cui il Borgo Filadelfia. Dati pluviometrici alla mano sono caduti 47mm di pioggia su Nichelino.

Il maltempo ha interessato anche le zone di Senigallia, Arcevia e Castelleone di Suasa nelle Marche dove le piogge torrenziali hanno sradicato alberi con rami caduti nelle strade con gravi problemi alla circolazione. Diverse le richieste di soccorso ai vigili del fuoco chiamati ad intervenire nella zona del senigalliese. Anche la città di Terni, in Umbria, ha dovuto fare i conti con la pioggia e forti raffiche di vento con i cittadini che hanno intasato i centralini dei vigili del fuoco per chiedere aiuto. A Miranda, nel Molise, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per il crollo del muro di una casa. Allagamenti con alberi e rami pericolanti, invece, nel Narnese e in Valnerina.

Maltempo, piogge torrenziali in diverse regioni: sul Gran Sasso 3 ragazzi colpiti da un fulmine

Il maltempo non ha risparmiato nemmeno la zona dell'aretino con il comune di Montevarchi isolato dopo la caduta in strada di diverse pioppi travolti dall'alluvione. Per fronteggiare l'emergenza è stato richiesto l'intervento repentino di due automezzi e cinque unità per rimuovere le piante dalla strada. Anche la vallata del Valdarno, divisa fra le Province di Arezzo e di Firenze Valdarno, ha dovuto fare i conti con una pioggia torrenziale che, oltre ad aver causato allagamenti, ha sradicato diversi pioppi caduti lungo la strada Comunale di Caposelvi. Anche in questo caso è stato indispensabile l'intervento dei vigili del fuoco per far ripristinare la circolazione. Sempre nella zona del Valderno, a San Giovanni, si è registrata una fuga di gas dopo la caduta di un fulmine che ha rotto il tubo a gas esterno di una casa.

Sul Gran Sasso, invece, il maltempo ha colpito tre ragazzi tra i 24 e 28 anni colpiti da un fulmine durante un'escursione all'Osservatorio Astronomico di Campo Imperatore. Uno dei tre ragazzi è stato ricoverato in terapia intensiva presso l'ospedale dell'Aquila dove è sottoposto a coma farmacologico. Gli altri due sono rimasti illesi.