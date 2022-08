Allerta meteo gialla per rischio temporali in 10 regioni: ecco quali

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo bollettino di allerta meteo gialla per sabato 27 agosto 2022. Non si placa il rischio temporali in Italia con un weekend che si preannuncia all'insegna di sole e temporali lungo tutto lo stivale.

Meteo, allerta temporali in Italia: le regioni coinvolte

E' allerta meteo per rischio temporali. La Protezione Civile ha diramato uno stato di allerta di ordinaria criticità per rischio temporali sabato 27 agosto 2022. Gli ultimi giorni del mese di agosto sono all'insegna di una instabilità climatica complice il passaggio della perturbazione n.6 del mese che ha segnato il ritorno del maltempo e delle piogge da Nord a Sud. Diverse le regioni che dovranno fare i conti con il possibile rischio di temporali e rovesci, localmente anche intensi.

Ecco tutte le regioni e le zone interessate dall'allerta meteo gialla:

Abruzzo : Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano;

: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano; Basilicata

Calabria : Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale; Emilia Romagna : Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Pianura reggiana di Po, Montagna romagnola;

: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Pianura reggiana di Po, Montagna romagnola; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio SangroSicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico;

: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio SangroSicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico; Toscana : Ombrone Gr-Alto, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Valtiberina;

: Ombrone Gr-Alto, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Valtiberina; Trentino Alto Adige : Provincia Autonoma di Trento;

: Provincia Autonoma di Trento; Umbria : Chiani - Paglia, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere;

: Chiani - Paglia, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere; Veneto: Alto Piave

Allerta meteo per rischio idrogeologico in Italia: ecco dove

Non solo allerta meteo per rischio temporali, la Protezione Civile ha diramato per la giornata di sabato 27 agosto uno stato di allerta di ordinaria criticità anche per rischio idrogeologico in diverse regioni. Ricordiamo che il rischio idrogeologico corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli pluviometrici critici lungo i versanti, dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua della la rete idrografica minore e di smaltimento delle acque piovane. In Italia il dissesto idrogeologico è diffuso in modo capillare e rappresenta un problema da non sottovalutar

Ecco le regioni e le zone interessate dall'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico: