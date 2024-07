Maltempo al Sud: temporali forti tra Basilicata e Puglia, la situazione

La violenta ondata di maltempo che ha colpito negli ultimi giorni le regioni del Nord è arrivata anche al Sud. Da domenica 21 luglio, infatti, rovesci e temporali intensi si sono registrati in alcune regioni creando danni e disagi in particolare nelle zone di Puglia e Basilicata. La situazione.

Maltempo in Puglia con piogge e temporali

Non solo le regioni del Nord hanno dovuto fare i conti con gli effetti della perturbazione atlantica, visto che il maltempo ha raggiunto anche le regioni del Sud. In particolare piogge e temporali, sotto forma anche di grandinate e nubifragi, sono cadute in Puglia facendo registrare danni importanti. Nel giro di poche ore, infatti, sono caduti piogge battenti in tutta la regioni facendo registrare: 28mm di pioggia a Supersano (Lecce), 25mm di pioggia a Martina Franca, nel Tarantino. La pioggia ha interessato anche la zona tra Abruzzo e Molise e si sono registrati 30mm a Capracotta e San Pietro Avellana, in provincia di Isernia.

Le forti piogge delle ultime, accompagnate anche da grandinate e forti raffiche di vento, ha visto il Dipartimento della Protezione Civile a diramato uno stato di allerta meteo gialla per temporali e criticità in diverse regioni tra cui Campania, Basilicata e Calabria.

Maltempo in Basilicata: nubifragio a Matera

Il maltempo ha colpito anche la regione Basilicata e in particolare la città di Matera conosciuta in tutto il mondo per i sassi. Un violento nubifragio si è abbattuto sulla città situata su un affioramento roccioso in Basilicata creando non pochi danni e disagi. Nel giro di poche ore, infatti, le forti piogge hanno causato allagamenti nelle strade del centro cittadino diventate dei torrenti d'acqua, mentre le forti raffiche di vento hanno divelto tende e insegne. Non solo in diverse zone si sono registrati anche blackout della corrente elettrica.

Tra le zone di Matera maggiormente colpite ci sono: l'area di Largo De Gasperi e via Nazionale con diverse automobili in panne in via Cererie. Disagi alla circolazione in Via Buozzi, nel Sasso Caveoso, dove la strada si è allagata diventando un fiume.