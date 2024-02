Maltempo al Nord: arriva tanta neve, le immagini dal Trentino al Friuli - Video

Il maltempo è tornato a colpire l'Italia, soprattutto al Nord così nelle ultime ore è sopraggiunta tanta neve soprattutto tra Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Lombardia. Le Alpi si sono completamente imbiancate e molte località sono state sommerse da soffice neve fresca per la gioia degli amanti della montagna, della neve e degli sport invernali. Non mancano però i disagi. Ecco le ultime notizie e alcune immagini.

Maltempo al Nord: il ritorno della neve, alcuni dati

Il maltempo al Nord ha portato tanta neve fresca. Nelle regioni montuose delle Dolomiti e delle Prealpi sono caduti in media dai 25 ai 45 centimetri a ben 1.600 metri di altitudine. A Cortina d'Ampezzo si sono contati ben 35 centimetri di neve in poche ore.

Sul versante delle Prealpi, invece, sopra i 1.700 metri, la quantità di neve fresca caduta viaggia dai 35 ai 55 centimetri almeno secondo i dati riportati dall'Agenzia regionale per l'ambiente Arpav che ha stimato l'aggiunta nelle ultime ore di ulteriori 25 centimetri sulle Dolomiti sopra i 2.000 metri e di possibili altri 35 centimetri sulle Prealpi oltre i 1.500 metri.

Altri dati? I rilevamenti sottolineano la presenza di ben 50 centimetri di neve fresca a Passo Falzarego e Col dei Baldi in Val di Zoldo e di 40 centimetri ad Arabba.

A causa delle abbondanti nevicate i vigili del fuoco hanno svolto 120 interventi in 24 ore, la maggior parte per automobilisti in difficoltà e veicoli rimasti bloccati. Nonostante la neve fresca abbia provocato molta gioia, la si attendeva da intere settimane, vi sono anche numerosi disagi.

Si contano diverse strade interrotte, persone senza corrente e altri disagi per spostamenti e comunicazioni.

Maltempo neve e disagi in Friuli Venezia Giulia: le ultime notizie

Il maltempo in Friuli Venezia Giulia non ha portato solo la neve, ma ha anche causato numerosi disagi soprattutto nella zona collinare. Si contano, secondo le ultime notizie che giungono dalla regione, diversi allagamenti di sottopassi, strade e scantinati tra Campoformido e Reana del Rojale.

Numerose le frane, tra cui una segnalata a Tarcento dove gli alberi caduti hanno finito per interrompere la viabilità a Pontebba lungo la statale 13 e la regionale 55 in località Tors.

Neve in Lombardia: Bormio sotto una fitta coltre bianca

A Bormio la neve ha riportato l'inverno per la gioia di molti abitanti. I fiocchi bianchi hanno creato una atmosfera magica e prolungato la stagione sciistica che si concluderà il 7 aprile e che fa ben sperare per le Olimpiadi che si svolgeranno tra ben due anni.