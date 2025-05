Maltempo a Parigi, una violenta grandinata si è abbattuta in città

Dopo il primo assaggio d'estate anche a Parigi è tornato il maltempo. Nel weekend una violenta grandinata ha colpito la capitale francese creando non pochi danni e disagi e mettendo così fine a una settimana di gran caldo in tutta la Francia.

Piogge e grandine a Parigi: le strade ricoperte

Un violento temporale ha colpito Parigi nella giornata di sabato 3 maggio 2025 con una fortissima grandinata che ha costretto residenti e turisti a cercare riparo. Intanto in tutta la città è stata diramata l'allerta meteo arancione e rossa con diverse zone della capitale a rischio dopo una grandinata che ha visto cadere chicchi grandi come biglie che hanno distrutto fiori e finestre. Sui social sono tantissime le foto condivise dai parigini e dai turisti che si sono ritrovati improvvisamente con le strade ricoperte dalla grandine. Danni e disagi anche alla circolazione con tantissimi automobilisti che in strada cercavano di evitare le inondazioni.

La grandinata a Parigi è arrivata dopo giorni di grande caldo con le temperature che hanno sfiorato i 26° in città. Il servizio meteorologico nazionale francese ha attribuito la serie di temporali a un sistema di bassa pressione che si muoveva attraverso il Portogallo e la Francia, contribuendo così a creare uno scontro di masse d'aria.

Maltempo a Parigi: allerta arancione per piogge

Il servizio meteorologico nazionale francese aveva diramato per la città di Parigi uno stato di allerta arancione, il secondo livello più alto, in diverse regioni della Francia. In caso di allerta arancione si delineano possibili condizioni meteorologiche pericolose associate a fenomeni come grandinate, venti forti e ondate di calore.

Anche il traffico aereo dell'aeroporto di Parigi Charles de Gaulle è stato interessato dalle forti condizioni meteorologiche e dalla violenta grandinata che si è abbattuta in città, mentre diverse stazioni della metropolitana sono state chiuse per allagamenti.