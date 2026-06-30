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Maltempo Lombardia, temporali dopo il caldo record: Milano e Monza colpite da pioggia e vento, decine di interventi dei vigili del fuoco

Dopo giorni di afa e temperature vicine ai 38 gradi, pioggia intensa, vento e grandine hanno provocato danni e decine di interventi in città.
Clima30 Giugno 2026 - ore 10:01 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima30 Giugno 2026 - ore 10:01 - Redatto da Redazione Meteo.it

Dopo giorni di afa e temperature che hanno sfiorato i 38 gradi, Milano è stata colpita da un violento temporale nel tardo pomeriggio di lunedì 29 giugno. Pioggia intensa, tuoni, forti raffiche di vento e locali grandinate hanno provocato disagi in città e nell’hinterland, con decine di richieste di intervento ai Vigili del Fuoco.

Il peggioramento è arrivato intorno alle 18:30, quando le precipitazioni hanno interessato inizialmente la zona centro-nord della città, per poi estendersi verso l’area metropolitana e le province di Varese, Como e Bergamo. La Protezione Civile della Lombardia aveva emesso un’allerta gialla per rischio temporali, attiva fino alla mezzanotte.

Meteo: Maltempo su Milano, alberi caduti, cantine allagate e tetti scoperchiati

Le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute per alberi e rami caduti, piante pericolanti, dissesti statici, tegole pericolanti, allagamenti in cantine e seminterrati, oltre a coperture danneggiate dal vento.

Tra le zone maggiormente interessate figurano l’area compresa tra i Navigli e piazzale Lodi, ma segnalazioni sono arrivate anche da piazza Vesuvio, viale Foppa, Lambrate e via Larga. In zona Barona, una copertura si è staccata finendo anche su un’auto parcheggiata, senza fortunatamente coinvolgere persone.

Albero su un’auto in viale Majno: illeso il conducente

L’episodio più delicato si è verificato poco prima delle 19 in viale Majno. Un albero ad alto fusto è caduto su un’auto in transito, danneggiando il parabrezza e la carrozzeria.

Alla guida c’era un uomo di 43 anni, soccorso sul posto dal personale del 118 insieme ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Locale. L’automobilista è rimasto illeso e, dopo gli accertamenti sanitari, ha rifiutato il trasporto in pronto soccorso.

Monitorati Seveso e Lambro

Con il passaggio del fronte temporalesco, sono stati attivati anche i controlli su Seveso e Lambro per il rischio di possibili criticità legate alle precipitazioni intense. La situazione è stata seguita da Protezione Civile, Vigili del Fuoco e Polizia Locale.

Dopo il caldo estremo degli ultimi giorni, il brusco cambio del meteo ha riportato l’attenzione sui temporali estivi, fenomeni spesso rapidi ma capaci di causare danni e disagi alla circolazione in poche ore.

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Ultimo aggiornamento Martedì 30 Giugno ore 10:01

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