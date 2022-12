Maltempo a Ischia, nuova frana dal costone: la situazione

Il maltempo, anche nelle ultime ore, ha duramente colpito Ischia causando una nuova frana dal costone. Ecco cosa è accaduto e le ultime notizie che giungono dall'Isola.

Maltempo a Ischia: la situazione

Per l'isola di Ischia è sicuramente un periodo estremamente difficile. A causa del forte maltempo ci sono stati diversi smottamenti e frane. Oltre alla conta dei morti dopo quanto accaduto alcuni giorni fa, vi sono numerosi cittadini che sono stati costretti a lasciare le proprie abitazioni per precauzione e sicurezza. Ieri, ad esempio, per le costanti piogge, si è verificata l'ennesima frana a Barano d'Ischia lungo la strada che conduce alla spiaggia dei Maronti.

Il movimento franoso ha coinvolto diversi metri cubi di terriccio e massi e per precauzione le autorità hanno sospeso il transito lungo la strada e hanno dato il via alle dovute verifiche sulla staticità dell'intero costone su cui non insistono abitazioni.

Ischia: la riapertura delle scuole

Nonostante tutto, si inizia a parlare di riapertura delle scuola e Ischia. Il ciclo primario dovrebbero riaprire nella giornata di lunedì 5 dicembre. Occorre verificare però le notizie delle ultime ore e gli avvisi dei vari sindaci che si sono riuniti nelle ultime ore con il commissario straordinario per prendere le decisioni più opportune. Le scuole di grado superiore riapriranno invece mercoledì 7.