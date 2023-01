Malinconia invernale: alcuni consigli per portare un po' di buon umore

Le temperature rigide, le poche ore di luce, la brutta stagione e i malanni tipicamente invernali portano spesso con sé anche un po’ di malinconia e possono farci sentire stanchi e svogliati. Senza stravolgere la routine di tutti i giorni, grazie a qualche accortezza quotidiana si può provare a superare (magari anche in maniera rapida) i momenti di sconforto e trovare il giusto equilibrio, sia sul lavoro sia nella vita privata. Abbiamo raccolto qui alcune idee in proposito.

Dall'alimentazione alle attività manuali

C'è una serie di comportamenti che - in qualche modo - possono favorire il benessere e generare sensazioni positive anche se fuori c'è spesso maltempo e ci si sente svogliati o senza energia.

Anzitutto, non si dovrebbe avere paura delle emozioni negative: accettarle è la soluzione migliore per farle passare più rapidamente, magari prestando attenzione a cosa ci fa stare meglio e alle attività che, al contrario, ci mettono tristezza e malinconia. Anche le abitudini alimentari possono fare la differenza: è infatti dimostrato che mangiare a orari regolari e con cibi sani permette di sentirsi più in forma ed energici.

Proprio in questo senso anche l’attività fisica è molto importante, perché permette di ripristinare l’equilibrio sonno-veglia e aumentare la serotonina (l’ormone del buon umore). Può essere molto utile anche cercare di distribuire in maniera intelligente gli impegni quotidiani, evitando di lasciare attività importanti per l’ultima parte della giornata, quando l’energia raggiunge - per forza di cose - i livelli più bassi.

Spesso sono sottovalutate la attività manuali, che invece permettono di dare sfogo alla propria creatività, distogliendo l’attenzione per qualche minuto dalle preoccupazioni del lavoro e della quotidianità. Può essere sufficiente sistemare un armadio, cucinare per qualcuno a cui si vuole bene, occuparsi di piante o dedicarsi alla pittura per portare, almeno momentaneamente, il buon umore.