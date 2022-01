Maddalena in fiamme, incendio sul monte di Brescia: fiamme arrivate a pochi metri dalle abitazioni

Fonte: Vigili del Fuoco

Brucia il monte Maddalena a Brescia. Dalle ore 15:30 di lunedì 17 gennaio i vigili del fuoco sono a lavoro per spegnere l'incendio che è divampato sulla montagna. Tanta paura da parte dei cittadini che hanno ripetutamente chiamato la sala operativa dei Vigili del Fuoco intimoriti dalla possibilità che le fiamme potessero raggiungere il centro cittadino. E l'assenza da tempo di piogge di certo non aiuta.

Maddalena, incendio sul monte di Brescia

L'incendio della Maddalena, la montagna che sovrasta la cittadina di Brescia, continua a tenere con il fiato sospeso i cittadini. Il rogo, visibile anche dal centro cittadino, ha spaventato i bresciani anche se il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha impedito che le fiamme raggiungessero la città. Lo spegnimento dell'incendio non è stato facile per la sala operativa dei Vigili del Fuoco a causa del forte vento; le operazioni, infatti, sono andate avanti per tutta la notte e anche questa mattina diverse squadre dei vigili sono al lavoro.

Il rogo si è sviluppato sul lato di viale Bornata, una zona impervia e non raggiungibile via strada. La zona, infatti, ha rallentato il lavoro di spegnimento da parte delle squadre che sono intervenute prima via aerea con un elicottero e poi con due direttori delle operazioni di spegnimento (Dos) dei Vigili del Fuoco e uno dei Carabinieri Forestali. Un lavoro di gruppo per spegnere il rogo che ha preoccupato per la rapidità con cui le fiamme si sono propagate puntando anche verso il centro città. Gli abitanti di Via Sanson, infatti, hanno lanciato l'allarme lamentando la presenza di fumi che calavano verso la valle.

Incendio Brescia, i vigili al lavoro sul monte Maddalena

Emilio del Bono, il sindaco di Brescia, ha aggiornato i cittadini sulla situazione: "Le operazioni di spegnimento dell’incendio scoppiato in Maddalena sono in corso. Oggi anche con il supporto di un elicottero che è stato autorizzato al pescaggio acqua al parco delle Cave su richiesta della protezione civile Provincia di Brescia. Sul posto i Vigili del Fuoco di Brescia che coordinano, la protezione civile della Provincia e alcune squadre specializzate nell’antincendio boschivo del Gruppo Valcarobbio e di Nave. Grazie a tutti coloro che stanno collaborando per arginare e spegnere il fuoco".

Dopo una lunga notte, questa mattina c'è stato un cambio delle squadre dei vigili del fuoco intente a fermare l'incendio. L'ultimo aggiornamento è delle 7:00 di questa mattina, martedì 18 gennaio: il rogo si è spinto verso le case tra il 7° e il 12° tornante sulla Panoramica.