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Luna Rosa 2026: curiosità sul plenilunio di primavera che annuncia la Pasqua

Plenilunio d'aprile 2026: qualche curiosità sulla Luna Rosa che celebra la primavera e annuncia la Pasqua.
Spazio24 Marzo 2026 - ore 11:54 - Redatto da Meteo.it
Spazio24 Marzo 2026 - ore 11:54 - Redatto da Meteo.it

Il prossimo plenilunio vedrà splendere in cielo la Luna Rosa. Si tratterà di un evento speciale, che vedrà il nostro satellite naturale tornare a brillare in tutta la sua pienezza per la prima volta dopo il plenilunio di primavera e che avrà un ruolo determinante sulla Pasqua 2026.

Luna Piena d'aprile 2026, quando splenderà in cielo

Il prossimo plenilunio sarà uno dei primi eventi celesti del mese. Il nostro satellite naturale raggiungerà infatti la fase di piena tecnicamente alle 4:12 del 2 aprile. Ovviamente, come sempre accade, a noi che lo osserviamo dalla Terra apparirà completamente illuminato anche la notte precedente e quella successiva.

Come fanno sapere dall'Uai, l'Unione Astrofili Italiani, nel momento del plenilunio il satellite della Terra si troverà nella costellazione della Vergine. Si tratterà di un evento visibile a occhio nudo e, tempo permettendo, sarà sufficiente alzare lo sguardo sull'orizzonte Sud per vederla brillare nel firmamento.

©Stellarium - cielo del 2 aprile ore 4:00 circa

La Luna sarà davvero rosa?

Il primo plenilunio di primavera è universalmente conosciuto con il nome di Luna Rosa o Pink Moon. Tuttavia questo nome così insolito non riflette il suo reale colore. Mentre una Luna Rossa, che vediamo nel corso di un'eclissi totale, è veramente rossa, quella che splenderà in cielo il prossimo 2 aprile avrà la sua solita tonalità .

Ma allora perché tutti la definiscono Luna Rosa? Il termine deriva, come spesso accade, dai nativi americani, che usavano dare a ogni plenilunio un appellativo che rimandasse alle caratteristiche del periodo. In questo caso era l'abbondanza di muschio phlox, un piccolo fiore primaverile, che proprio in questo periodo faceva la sua comparsa nei campi colorandoli di una delicata tonalità di rosa.

Ma il plenilunio di aprile è conosciuto anche con altri nomi: per i Sioux e i Tlingit era la Luna che sboccia, mentre per le tribù Comanche era la Luna nuova di primavera.  

Primo plenilunio di primavera e Pasqua: quale collegamento?

L'equinozio primaverile si è verificato lo scorso 20 marzo, per cui il prossimo plenilunio vedrà splendere in cielo la prima Luna Piena di primavera. Ed è proprio questa particolare caratteristica a dare a questo evento un compito davvero particolare, ovvero quello di scandire la data di Pasqua 2026.

Per comprendere appieno le origini della relazione tra Luna piena primaverile e Pasqua bisogna fare un viaggio a ritroso nel tempo, fino al Concilio di Nicea del 325 d.C. Qui fu stabilito che la ricorrenza religiosa, che non ha una data fissa come il Natale ma è una festività mobile, sarebbe stata celebrata la domenica dopo il primo plenilunio di primavera. In base a ciò la Santa Pasqua 2026 cadrà il 5 aprile.

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Ultimo aggiornamento Martedì 24 Marzo ore 17:06

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