Luna protagonista di due baci celesti visibili a occhio nudo, ecco quando

Luglio 2024 è iniziato nel migliore dei modi per gli appassionati di fenomeni celesti, che potranno contare su due eventi imperdibili, che vedranno protagonista la Luna, attesi nelle prossime 48 ore ed entrambi perfettamente visibili a occhio nudo.

Cielo di luglio, la Luna da spettacolo

Il primo appuntamento con il nostro satellite naturale è previsto per domani mattina, martedì 2 luglio, quando la Luna "danzerà" con le Pleiadi. Appena 24 ore dopo, e precisamente alle prime luci dell'alba di mercoledì 3 luglio, sarà sempre la Luna protagonista di un "bacio" celeste mozzafiato con Giove.

Il mese è iniziato con la Luna calante, incredibilmente "vicina" a Marte. Dopo aver salutato il Pianeta Rosso nella costellazione dell'Ariete, il nostro satellite si dirigerà verso quella del Toro, dove incontrerà le Pleiadi, per poi proseguire il suo viaggio fino a raggiungere Giove.

Come fanno sapere dall'Uai , l'Unione astrofili italiani, in questi giorni una serie di pianeti visibili al mattino nel cielo orientale genererà una serie di incontri ravvicinati con il nostro satellite naturale. Pronti a non lasciarvene sfuggire nessuno? Ecco i dettagli.

La Luna incontra le Pleiadi nel cielo di luglio

Le Pleiadi sono già da sole uno spettacolo. Note anche con il nome di "Sette Sorelle" si tratta di un ammasso stellare molto antico e "vicino" alla Terra (dista "appena" 400 anni luce), che in condizioni ottimali riesce a regalarci fino a 12 stelle cadenti ogni ora. Non a caso sono note per la loro capacità di impreziosire la costellazione del Toro.

Se coloro che scelgono punti di osservazione lontani dalle fonti luminose delle città possono beneficiare di uno Zha abbastanza alto, anche chi sceglie di alzare gli occhi al firmamento nelle città nel momento di picco potrà facilmente individuare fino a 5/6 meteore alle quali affidare i propri desideri.

In questo caso potremmo addirittura avere due spettacoli in uno, perché all'alba del 2 luglio l'ammasso delle Pleiadi sarà così vicino alla Luna da dare - a noi che lo osserviamo da terra - la sensazione che possano quasi "abbracciarsi".

Tra l'altro il nostro satellite - in fase calante e ormai prossimo al novilunio che si verificherà il prossimo 6 luglio - si presenterà illuminato al 14% e non recherà alcun disturbo all'individuazione delle meteore che infiammeranno il cielo. Il momento migliore per ammirare questa splendida "danza" e sperare di intercettare anche qualche stella cadente, è tra le prime luci dell'alba.

©Stellarium - cielo del 2 luglio ore 4.00 circa

La Luna "bacia" Giove nel cielo estivo

Sarà un gran finale coi fiocchi quello che si prepara a regalarci il nostro satellite, che dopo aver salutato le Pleiadi proseguirà il suo cammino dirigendosi vicino a Giove. Anche questo incontro avverrà nella costellazione del Toro, appena 24 ore dopo quello che ha visto la Luna "danzare" con le Pleiadi.

Alzando gli occhi al cielo poco prima del sorgere del Sole il 3 luglio, potremmo facilmente vedere il satellite naturale posizionato vicinissimo al gigante gassoso. La falce di Luna sarà ancora più sottile del giorno precedente, e la sua luminosità raggiungerà appena il 7%. Tuttavia anche stavolta lo spettacolo sarà perfettamente visibile a occhio nudo.

Basterà alzare lo sguardo al firmamento, in direzione Est-Nord-Est per non perdersi questo nuovo spettacolo offerto dal cielo estivo.