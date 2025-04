Luna Piena di Pasqua: spettacolo sulle Dolomiti - Foto

Foto di Alessandra Masi

Una spettacolare la Luna piena di Pasqua apparsa sulle Dolomiti è stata immortalata dall'astrofotografa Alessandra Masi, originaria di Pieve di Cadore in provincia di Belluno, le cui foto sono state a volte scelte dalla Nasa come foto del giorno (Apod). "Le Dolomiti d'Oltre Piave si stagliano scure contro il cielo, mentre la notte si riempie di magia", ha scritto Alessandra Masi per commentare il suo scatto postato su Facebook.

Luna Piena di Pasqua sulle Dolomiti

Nelle immagini scattate dall'astrofotografa Masi, la Luna piena di Pasqua appare luminosa e brillante, circondata da una luce rossastra. Il satellite naturale della Terra spicca tra i profili aguzzi e violacei delle Dolomiti in primo piano, in parte ricoperti da un candido velo bianco grazie alla presenza della neve. Sullo sfondo, a far risaltare ancora di più la lucentezza della Luna, c'è l'azzurro profondo del cielo.

Perché si chiama Luna piena di Pasqua

Viene definita "Luna piena di Pasqua" la Luna piena che sorge dopo l'equinozio di primavera e che a sua volta precede la domenica della Santa Pasqua. La foto è stata scattata lo scorso 12 aprile, è "La Luna piena di Pasqua che sorge, avvolta da una corona colorata, dagli Spalti del Dio Thor. Le Dolomiti d’Oltre Piave si stagliano scure contro il cielo, mentre la notte si riempie di magia", racconta l'astrofotografa Alessandra Masi all'Ansa.

Chi è l'astrofotografa Alessandra Masi

Ormai sono celebri le foto scattate dall'astrofotografa Alessandra Masi, che 15 anni fa ha iniziato a dedicarsi principalmente all'astrofotografia. Una passione quella della Masi che si concentra soprattutto sul suo territorio e che con il passare degli anni l'ha spinta a prendere la decisione decisione di diventare una sostenitrice della Fondazione Dolomiti Unesco. Oggi infatti le Dolomiti rappresentano uno dei siti riconosciuti dall'Unesco come Patrimonio dell'Umanità.