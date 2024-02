Luna della Neve pronta a sorgere: ecco quando e come vederla

Il conto alla rovescia è ormai iniziato, e tra poche ore potremmo ammirare la Luna della Neve. Si tratterà dell'ultimo plenilunio dell'inverno, e saranno davvero pochi disposti a rinunciare a godersi questo spettacolo. Ecco allora qualche consiglio per ammirarla in tutto il suo splendore.

Luna Piena della Neve, quando ammirarla

L'appuntamento con il secondo plenilunio dell'anno - conosciuto anche con il nome di Luna Piena della Neve o Snow Moon - è per stasera, sabato 24 febbraio. Come fanno sapere dall'Unione Astrofili Italiani il nostro satellite raggiungerà tecnicamente la fase di piena alle 13.30 ora italiana, anche se ovviamente per poterla ammirare dovremmo attendere dopo il tramonto.

L'ultima Luna Piena dell'inverno pronta a splendere

Quella che rischiarerà il cielo stanotte sarà l'ultima Luna Piena d'inverno. Non sempre accade che il plenilunio di febbraio possa definirsi l'ultimo della stagione più fredda, ma quest'anno sarà proprio così.

La Luna Piena della Neve 2024 infatti - che splenderà stasera nel cielo - sarà l'ultimo plenilunio a cui assisteremo prima dell'equinozio di primavera 2024, previsto per il prossimo 20 marzo.

Ma questa non sarà l'unica caratteristica di questa Luna Piena.

Stasera arriva l'unica Microluna del 2024

A rendere speciale il plenilunio di stasera sarà anche il fatto che si tratterà dell'unica Luna Piena "micro" del 2024. Il nostro satellite naturale infatti raggiungerà la fase di piena nel momento in cui si troverà alla massima distanza dalla Terra.

La distanza media tra la Terra e il nostro satellite è di 384.472 km, ma lungo la sua orbita la Luna può raggiungere la fase di plenilunio più o meno vicina al perigeo o all'apogeo. Nel primo caso avremo una Superluna, mentre nel secondo assisteremo a una "mini" Luna.

Quella di stasera sarà appunto una Luna "mini", o per meglio dire l'unica Microluna del 2024, visto che il nostro satellite si troverà a una distanza di 405.085 km dalla Terra.

Accantonata per ora la speranza di veder splendere in cielo una Superluna, scopriamo come ammirare al meglio il nostro satellite che - seppure in versione "Mini" - promette di regalarci uno spettacolo magico.

Come ammirare la Luna della Neve 2024

Come anticipato la Microluna della Neve sarà visibile dopo il tramonto. In presenza di cieli sereni si tratterà di un evento osservabile a occhio nudo, anche se l'uso di un binocolo o di un telescopio permetterà di ammirare molti più dettagli.

Per godersi appieno lo spettacolo del disco lunare completamente illuminato consigliamo di raggiungere un luogo privo di inquinamento luminoso. La microluna apparirà visivamente più piccola, ma non per questo meno affascinante. Tutti pronti per lo spettacolo?