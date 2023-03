Plenilunio del Verme 2023, ecco quando ammirare l'ultima luna piena dell'inverno

Immagine di repertorio

Il conto alla rovescia è già iniziato e tra poco potremmo ammirare la Luna piena del Verme. Si tratterà dell'ultimo plenilunio dell'inverno, e nel suo nome - assegnato di nativi americani Dakota per indicare il periodo in cui i lombrichi tornavano a popolare le campagne (e gli uccelli a cibarsene) - è racchiuso tutto il fascino della natura che si risveglia.

Plenilunio del Verme 2023, quando ammirarlo

Domani - martedì 7 marzo - potremmo ammirare nel cielo la Luna Piena del Verme. L'effettivo plenilunio - come fanno sapere dalla Nasa - sarà raggiunto esattamente alle 13.40 ora italiana, quando la Luna sarà già tramontata oltre l'orizzonte.

Pertanto per poterla ammirare nel cielo dovremo attendere la sera, dopo il tramonto. Un'attesa che sarà comunque ripagata abbondantemente dallo spettacolo che il disco lunare ci regalerà nel cielo di marzo. La Luna si troverà a una distanza di 403.855 km dal perigeo, per cui non si tratterà di una Superluna, anche se quella di marzo sarà di dimensioni leggermente maggiori rispetto a quella che abbiamo potuto ammirare nel plenilunio di febbraio, e decisamente più grande della Microluna che ha brillato nel cielo di gennaio.

Poiché ai nostri occhi la luna appare piena anche prima e dopo l'effettivo evento, abbiamo già potuto ammirarla in tutta la sua pienezza già ieri sera, e potremmo continuare a vederla brillare nel cielo fino a mercoledì 8 marzo. Ecco tutto quello che c'è da sapere per non perdersi lo spettacolo.

©Stellarium - cielo del 7 marzo ore 20.00 circa

Luna piena del Verme, il plenilunio prima dell'equinozio di primavera

Il terzo plenilunio dell'anno deve il suo nome all'emersione delle larve dei coleotteri da cortecce degli alberi e altri nascondigli dopo i rigori dell'inverno ed evoca così il risveglio della natura e la ricomparsa degli uccelli, che tornano a nutrirsi di vermi.

Conosciuto anche come Luna Piena del Lombrico, Luna di Zucchero, Luna dell'Aquila, Luna del Ritorno del Corvo, il plenilunio di marzo è quello che precede l'equinozio di primavera - previsto per il prossimo 20 marzo.

Come vedere la Luna Piena del Verme

Come già anticipato il nostro satellite raggiungerà la fase di piena alle 13.40, ma noi potremmo ammirarla solo dopo il tramonto.

Sperando nella clemenza del meteo però lo spettacolo che ci offrirà sarà davvero suggestivo. Nel caso in cui le condizioni meteo rendessero impossibile l'osservazione sarà comunque possibile seguire l'evento in diretta streaming collegandosi al sito Virtual Telescope a partire dalle 18.30 di domani, martedì 7 marzo.