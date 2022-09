Luna Piena del Raccolto: spettacolo imperdibile nel cielo di stasera, 10 settembre

Stasera, sabato 10 settembre, tutti con il naso all'insù per ammirare la splendida Luna Piena del Raccolto. Si tratta di uno spettacolo imperdibile visibile proprio oggi. A che ora occorrerà controllare il cielo sopra di noi per non perdersi l'evento? Cosa dobbiamo sapere sulla Luna Piena del Raccolto? Ecco tutte le informazioni utili per guardare lo spettacolo senza perdersi alcun dettaglio.

Stasera la Luna Piena del Raccolto 2022: ecco quando ammirarla

La Luna, ovvero il satellite della Terra, ha raggiunto l'effettiva pienezza alle 11.59, quando in Italia era ancora ben oltre l'orizzonte. Per ammirare la Luna Piena del Raccolto pertanto, nel nostro Paese, dovremo attendere che essa appaia tra le 19.30 e le 20.30. Solo a partire da questa fascia oraria potremo ammirarla, per tutta la notte, grande e luminosa.

In realtà è bene precisare che l'orario in cui iniziare a vedere lo spettacolo sarà diverso da città a città. Un esempio? I primi ad ammirarla saranno gli abitanti di Bari che la vedranno sorgere intorno alle 19.37, poi toccherà ai napoletani alle 19.47 e successivamente, alle 19.54, agli abitanti della Capitale.

A Firenze si potrà scorgere a partire dalle 20.02, mentre a Milano solo dalle 20.11 e infine a Torino dalle 20.17. Lo sguardo dovrà essere rivolto tra la Costellazione dei Pesci e quella dell'Acquario.

Cosa dobbiamo sapere sulla Luna Piena del Raccolto?

Tralasciando il fatto che si tratta dell'ultimo plenilunio di questa estate e del più vicino all'equinozio d'autunno, possiamo dire che la Luna piena di stasera ha assunto questo nome per via delle tradizioni dei nativi americani che scandivano le proprie stagioni attraverso il calendario lunare associando le varie fasi della Luna a un evento significativo per la vita della comunità, come, ad esempio, i raccolti. Eppure nonostante ciò, la Luna Piena di settembre non prende soltanto il nome dalla raccolta di alcuni cereali, ma anche dalla vicinanza all'equinozio d'autunno.

La Luna del Raccolto è chiamata anche Luna del mais, perché questo era uno dei prodotti di settembre che si raccoglieva maggiormente in questo periodo e che si poteva raccogliere anche per tutta la notte grazie alla splendida illuminazione regalata proprio dalla Luna piena.

Calendario dei prossimi eventi: quando torna la Luna piena?

Ecco quando si potrà ci sarà ancora la Luna Piena quest'anno: