Luna dei Fiori, quando vedremo l'ultimo plenilunio di primavera?

Si avvicina l'appuntamento con il plenilunio di maggio, l'ultima Luna piena di primavera. Nell'attesa di vederla splendere in cielo scopriamo qualche particolare su questo evento dal nome così suggestivo.

Luna Piena dei Fiori 2024, quando splenderà in cielo?

Il nostro satellite naturale sarà completamente illuminato il prossimo 23 maggio 2024 alle 13:53 GMT (15:53 ora italiana). Ovviamente a quell'ora sarà impossibile scorgere il disco lunare, ma sarà possibile osservarlo in tutto il suo splendore anche la sera precedente e quella successiva all'evento. La Luna raggiungerà la fase di piena mentre si troverà nella costellazione dello Scorpione, e al suo fianco avrà un altro puntino luminoso rappresentato dalla stella rossastra Antares, spesso definita "il cuore dello Scorpione".

Curiosità sull'ultimo plenilunio di primavera 2024

Quello che sta per arrivare sarà l'ultimo plenilunio di primavera. Dopo averci regalato la Luna Piena dei Fiori infatti, il nostro satellite tornerà in opposizione al Sole il prossimo 22 giugno, ovvero dopo che il solstizio d'estate avrà dato inizio alla stagione più calda.

Ma la Luna dei Fiori non sarà solo l'ultima che osserveremo prima dell'arrivo dell'estate. Quest'anno il plenilunio di maggio presenta anche un'altra caratteristica, trattandosi della quarta fase lunare di un mese che ne ha in tutto 5. Non capita spesso che il nostro satellite "attraversi" cinque fasi lunari in una mensilità. Non si tratterà di un mese con due Lune Piene - come quello che si è verificato ad agosto 2023 con la Luna Blu - ma piuttosto di uno in cui vedremo due volte la Luna all'ultimo quarto.

Nel dettaglio le fasi lunari di maggio 2024 sono:

Ultimo Quarto: 1 maggio, 11:27 GMT

Luna Nuova: 8 maggio, 03:22 GMT

Primo Quarto: 15 maggio, 11:48 GMT

Luna Piena: 23 maggio, 13:53 GMT

Ultimo Quarto: 30 maggio, 17:13 GMT

Plenilunio dei Fiori 2024, sarà una Superluna?

Purtroppo chi sperava di veder splendere in cielo la prima Superluna 2024 resterà deluso. Neppure quella di maggio avrà infatti le caratteristiche per potersi definire "super". Sebbene si tratti di una teoria di Richard Nolle mai ufficializzata, si riferisce alle volte in cui il nostro satellite raggiunge la fase di piena quando si trova a una distanza minima dalla Terra. La distanza Terra - Luna varia ogni mese ed è compresa approssimativamente tra 356.410 e 406.740 km. La Luna Piena dei Fiori si verificherà quando il nostro satellite si troverà a 371.120 km di distanza, quindi troppi per potersi definire "Superluna dei Fiori".

Perché si chiama così?

"Luna dei Fiori" - o "Flowers Moon" - è sicuramente il nome con il quale è più conosciuto il plenilunio di maggio. L'appellativo deriva dal fatto che nell’emisfero boreale, questo è il mese in cui i fiori sbocciano. Come spesso accade il nome trae origine dalle usanze dei nativi americani che - affascinati dalla bellezza della natura - decisero di omaggiarla con un nome speciale alla Luna piena di questo mese. Ci sono però anche altri nomi con cui è conosciuto il plenilunio di maggio: se per i cinesi è la Luna del Dragone, per i Cherokee è il Plenilunio della Semina del Mais, mentre il popolo celtico la identifica come la Luna Luminosa.