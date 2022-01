Foto di Pexels da Pixabay

Il mistero del cubo sulla Luna è stato svelato: non si trattava di un cubo così come si pensava inizialmente ma di un coniglio. Ovviamente non era un coniglio vero, ma una roccia che ha le sembianze di un animaletto dalle orecchie lunghe. Il rover Yutu 2, della missione Chang'e 4, la quarta sulla Luna della Cina, ha fotografato, così come vi avevamo già annunciato, una misteriosa presenza sulla luna. Dalle prime immagini gli scienziati avevano pensato ad un cubo, Ora, però, grazie ad altro materiale fotografico si è potuto appurare finalmente meglio di cosa si trattava mettendo a tacere anche le voci di chi già pensava agli alieni.

Luna, cubo o coniglio: le foto scattate da Yutu-2

Sulla Luna vi è un cubo o un coniglio? Le foto scattate dal rover Yutu-2 continuano a tener banco. A distanza di pochi giorni dalla news che ha fatto il giro del mondo, sono arrivati ulteriori aggiornamenti.

Il rover cinese Yutu-2, che si pensava aver ripreso un cubo sul lato oscuro della Luna, ha scattato una fotografia più nitida e in una posizione migliore tanto da far capire cosa nascondessero i primi fotogrammi. Non si trattava di un cubo o una capanna bensì di un semplice masso che è stato ribattezzato Jade Rabbit.

Come si è giunti a tale scoperta? Il rover è stato fatto avvicinare al misterioso cubo, che distava 80 metri da Yutu-2. Si riteneva inizialmente che ci sarebbero voluti circa due mesi al rover per percorrere tale distanza e produrre nuove immagini più dettagliate, invece, per nostra fortuna, alla fine è bastato molto meno. Da qui si è potuto appurare che la pietra in questione non è altro che una roccia che in realtà assomiglia più ad un coniglio che ad un cubo.

In Cina e in tutto l'Oriente, il fatto che la pietra sembrasse un coniglio, ha assunto un significato particolare. Secondo una tradizione orientale, infatti, un coniglio di giada abiterebbe appunto sulla Luna. Ecco spiegato come mai, proprio in Cina, nella roccia sulla luna in molti hanno visto, facendo volare la propria immaginazione e seguendo le tradizioni, una sagoma di un coniglio con una carota. Ora, però, sulla Luna, non vi è solo il coniglio di giada ma ve ne sono bensì due perché anche “Yutu” significa proprio Jade Rabbit.

L'origine del coniglio sulla Luna: da dove proviene il masso

Come ci è arrivato un masso la cui forma secondo alcuni somiglia ad un coniglio sulla Luna? La spiegazione più plausibile è quella già data in precedenza quando si pensava ad un cubo.

Gli esperti presumono che si possa trattare o di una formazione rocciosa pre-esistente o di un masso che si è generato da un piccolo impatto con un corpo spaziale.