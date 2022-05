“La Luna influenza la temperatura sulla Terra”: la scoperta in uno studio

La luna influenza la temperatura della Terra: a dirlo è una nuova ricerca condotta dal professor Ed Hawkins e dai suoi colleghi dell’università di Reading. I ricercatori hanno dimostrato che i cicli della Luna influenzano non solo le maree - come già noto - ma anche come le acque calde sulla superficie degli oceani si mescolano con quelle fredde in profondità. E questo cambia la velocità di assorbimento del calore da parte del mare. A riportarlo è il Guardian.

Quanto cambia la temperatura della Terra

Secondo la ricerca, i cicli lunari possono scaldare o raffreddare la Terra di circa 0.04 gradi. Una differenza che risulta essenzialmente impercettibile agli esseri umani, ma capace di influenzare i modelli sullo studio del cambiamento climatico. Questo effetto potrebbe spiegare perché all’inizio del nuovo millennio si è registrato un modesto rallentamento del riscaldamento globale, e nel 2030 potrebbe invece accelerarlo lievemente. I risultati dello studio - che devono ancora essere confermati - potrebbero contribuire a spiegare alcune delle difficoltà che gli scienziati si trovano ad affrontare per comprendere fino in fondo cosa influenza il riscaldamento globale.