Luna, Giove e Pleiadi "danzano" nel cielo di marzo

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati del firmamento arriva stasera, con Luna, Giove e Pleiadi pronte a inscenare una "danza cosmica" nel cielo serale. L'evento sarà perfettamente visibile a occhio nudo.

Congiunzione Luna-Giove-Pleiadi, come prepararsi allo spettacolo

Si tratta di una "danza a tre" alla quale nessuno skywatcher vorrà rinunciare. Quella di stasera è una delle congiunzioni più spettacolari e promette di tenere con il naso all'insù migliaia di appassionati di fenomeni celesti.

Come fanno sapere dall'Uai, l'Unione Astrofili Italiami, la sottile falce di Luna crescente attraverserà il limite tra le costellazioni del Toro e dell'Ariete, prendendo le distanze da Giove per avvicinarsi all'ammasso stellare delle Pleiadi. Conosciute anche come "le Sette Sorelle" sono un ammasso stellare aperto composto da astri bluastri.

Con la loro vicinanza alla Terra (distano "appena" 440 anni luce) e un gran numero di stelle visibili a occhio nudo, le Pleiadi rappresentano già da sole uno spettacolo affascinante. Se a questo aggiungiamo il fatto che stasera saranno protagoniste - con il nostro satellite e Giove - di una "danza cosmica" appare evidente il motivo per cui già molti appassionati stanno scegliendo in queste ore i migliori punti di osservazione.

©Stellarium - cielo del 14 marzo ore 20.00 circa

Come vedere la "congiunzione a 3" di stasera

L'evento - tempo permettendo - sarà perfettamente visibile a occhio nudo. Sarà sufficiente scegliere un punto di osservazione lontano dalle fonti di inquinamento luminoso delle città e - dopo aver atteso qualche minuto per dar modo agli occhi di abituarsi all'oscurità - alzare lo sguardo al cielo.

Il momento migliore per ammirare questa imperdibile "danza cosmica" è intorno alle 20.00, quando la Luna si troverà in mezzo tra il Gigante Gassoso e le Pleiadi. L'ammasso stellare conta diverse stelle visibili a occhio nudo, e se in città - con un cielo privo di nuvole - non è difficile riconoscerne 4 o 5, allontanandosi dalle luci potremmo arrivare a contarne anche 12.