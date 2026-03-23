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Cielo: spettacolare “bacio tra le stelle” in arrivo, quando e come vederlo

Un romantico bacio tra le stelle si prepara a conquistare gli skywatcher: Luna e Giove danzeranno insieme nel cielo di marzo immersi tra gli astri più luminosi del firmamento.
Spazio23 Marzo 2026 - ore 10:14 - Redatto da Meteo.it
Spazio23 Marzo 2026 - ore 10:14 - Redatto da Meteo.it

Capace di conquistare sia i più romantici che gli appassionati di eventi celesti, un "bacio tra le stelle" racchiude sempre un fascino particolare. Quello che sta per arrivare promette di tenere con gli occhi incollati al firmamento migliaia di skywatcher.

Arriva il bacio Luna-Giove in una cornice spettacolare

La sera del 26 marzo, subito dopo il tramonto, Luna e Giove saranno vicinissimi. Come fanno sapere dall'Uai (Unione Astrofili Italiani) i due corpi celesti si incontreranno nella costellazione dei Gemelli, e avranno una cornice davvero speciale, rappresentata da un'insolita concentrazione di Pianeti e astri.

La congiunzione avverrà infatti sotto lo sguardo attento delle stelle Castore e Polluce

L'evento, in presenza di condizioni meteo favorevoli, sarà perfettamente visibile a occhio nudo. Il nostro satellite naturale avrà da poco superato il novilunio e si troverà in fase crescente, con una luminosità del 60,9%, mentre Giove è notoriamente conosciuto come il Pianeta più luminoso del Sistema Solare.

©Stellarium - cielo del 26 marzo ore 21:00 circa

Come vedere la congiunzione Luna-Giove nel cielo di marzo

Come anticipato questo evento sarà visibile anche senza l'ausilio di un binocolo o di un telescopio. Ovviamente per ammirare il bacio celeste a occhio nudo avremmo bisogno di cieli sereni e liberi da nubi.

Oltre a condizioni meteo favorevoli, ci sono anche altri accorgimenti che possono contribuire a regalarci uno spettacolo davvero indimenticabile, e il primo è sicuramente quello che riguarda la scelta del punto di osservazione. La Luna e Giove sprigioneranno una gran luce anche da sole (e gli astri che li circonadno faranno il resto), motivo per il quale non avremmo certo bisogno di ulteriori fonti luminose.

Le luci artificiali delle città non solo saranno superflue in questa occasione, ma penalizzeranno lo spettacolo. Il nostro consiglio è quindi quello di allontanarsi il più possibile dai centri abitati, prediligendo luoghi in aperta campagna.

Con la primavera che ormai ha fatto il suo ingresso, le temperature si stanno facendo via via più dolci, e scegliere di dedicarsi all'osservazione della volta celeste nella serata del 26 marzo offrirà a tutti gli appassionati un'occasione speciale per ammirare un evento che saprà mescolare astronomia e meraviglia.

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Ultimo aggiornamento Lunedì 23 Marzo ore 16:06

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