Luna della Neve 2025, quando splenderà in cielo e cosa avrà di speciale

Tra pochi giorni tornerà a splendere in cielo la Luna piena. Il plenilunio di febbraio, noto anche con il nome di Luna della Neve, avrà quest'anno qualcosa di speciale. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Luna piena della Neve 2025, quando?

L'appuntamento con la prossima Luna piena è fissato per il 12 febbraio. In quella data il nostro satellite naturale si mostrerà in tutta la sua bellezza. Tecnicamente il disco lunare raggiungerà la fase di piena alle 13:53 GMT (14:53 ora italiana). Ovviamente a quell'ora non sarà visibile in cielo, ma come sempre accade apparirà completamente illuminato anche la sera precedente e quella successiva all'evento.

Coloro che osserveranno il plenilunio dalla Terra potranno così godersi uno spettacolo imperdibile anche subito dopo il tramonto. Stavolta il nostro satellite avrà qualcosa di straordinario, che ci darà un motivo in più per alzare gli occhi al cielo.

Cosa renderà speciale la Luna della Neve?

Quando parliamo di spettacolo imperdibile legato a un plenilunio, nella nostra mente si fa subito strada la domanda "sarà una Superluna?". Non si tratterà di un plenilunio super, in quanto il nostro satellite raggiungerà la fase di piena quando si troverà a 393.590 km di distanza dal perielio, ovvero ben oltre quella stabilita sia da Richard Nolle che da Fred Espenak per potersi definire tale (qui le due teorie a confronto). Tuttavia non sarà neppure così tanto lontana da noi da potersi fregiare del titolo di Microluna della Neve.

Ma allora cosa avrà di speciale? Sarà una Luna alta e luminosissima quella che vedremo splendere in cielo il 12 febbraio: due caratteristiche che, se il meteo sarà clemente, ci regaleranno un'emozione indescrivibile.

Come vedere la Luna piena della Neve

Il nostro satellite naturale è sempre facile da individuare nel cielo buio, e diventa ancor più localizzabile quando è completamente illuminato. Sarà sufficiente alzare lo sguardo verso Est, in direzione della costellazione del Leone, per vederlo brillare in tutta la sua pienezza.

Si tratterà di uno spettacolo perfettamente visibile a occhio nudo, e non serviranno strumentazioni particolari ma solo cieli sereni e punti di osservazione piuttosto bui.

©Stellarium - cielo del 12 febbraio ore 20:00 circa

Perché Luna della Neve?

Il nome di questo plenilunio, "Snow Moon" per gli anglosassoni, deriva dalle antiche tribù del Nord America, che associavano ogni luna piena a specifici fenomeni naturali o stagionali. Febbraio era noto per le abbondanti nevicate negli Stati Uniti, per i rami degli alberi che si spezzavano sotto il peso della neve e per l'esigenza di stringersi tutti vicini intorno al fuoco per scaldarsi.

Questo non è però il solo nome con il quale veniva identificato il secondo plenilunio dell'anno. La tradizione celtica lo identificava come Luna di Ghiaccio (Ice Moon), sempre rifacendosi alle temperature particolarmente rigide del periodo.

Per la tribù Hopi questa era invece la Luna della Purificazione e la Luna del Rinnovamento, mentre gli antichi cinesi la identificavano con il nome di Luna che sboccia.