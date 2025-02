Luna della Neve 2025: ecco quando ammirarla

Tra pochi giorni assisteremo al secondo plenilunio 2025, noto anche come Luna della Neve. Si tratta di un evento che promette qualcosa di speciale. Scopriamo insieme quando si verificherà e come possiamo prepararci al meglio.

Luna della Neve 2025, la data

La Luna raggiungerà la sua fase di piena il prossimo 12 febbraio alle 14.53 ora italiana (13.53 GMT). Sebbene il momento di massima illuminazione si verifichi in orario diurno, e sia quindi impossibile vedere il nostro satellite nel momento esatto del plenilunio, la Luna apparirà piena e luminosa anche nelle sere precedenti e successive, offrendo uno spettacolo incantevole a tutti gli appassionati del cielo notturno.

©Stellarium - cielo del 12 febbraio ore 20:00 circa

Come vedere la Luna piena della Neve 2025

Per osservare il nostro satellite naturale al suo massimo splendore non serviranno strumentazioni particolari: il disco lunare completamente illuminato sarà perfettamente visibile a occhio nudo.

Tuttavia potrebbe essere consigliabile equipaggiarsi con un binocolo (o meglio ancora con un telescopio) per provare a individuare anche altri dettagli celesti. In particolare, coloro che sceglieranno di dedicarsi all'osservazione del plenilunio all'alba del giorno precedente, potrebbero cercare di catturare anche l'ammasso stellare dell'Alveare, che il nostro satellite incontrerà l'11 febbraio alle 5.03 GMT (6.03 ora italiana). Non si tratterà di una cosa facile, visto il disturbo lunare, ma scegliendo luoghi di osservazione bui e con un binocolo sarà possibile tentare l'impresa.

Chi invece sceglierà di dedicarsi all'osservazione del plenilunio di febbraio la sera successiva, non avrà difficoltà a individuare, accanto al satellite in fase di piena, Regolo. La Luna passerà a 2°18′ dalla stella più luminosa della costellazione del Leone il 12 febbraio alle 23.21 GMT.

Altri nomi del plenilunio di febbraio

Sebbene Luna della Neve (o Snow Moon) sia il termine che viene usato più spesso per identificare il plenilunio di febbraio, non è certo l'unico. Questo appellativo viene attribuito alla tradizione nord-americana e nord-europea, ed è sicuramente auto-esplicativo. Si tratta infatti di un plenilunio che si verifica nel mese in cui le nevicate si fanno più abbondanti in Nord America.

Per alcune tribù questa era la Luna della Fame (Hungry Moon), a causa delle difficoltà a cacciare in un periodo in cui il clima era particolarmente rigido.

Questo plenilunio assume poi nomi diversi nelle diverse culture: è la Luna dei Germogli per i cinesi, la Luna del Ghiaccio per i Celtici, la Luna dell'aquila per i Cree e la Luna Ossuta per i Cherokee.