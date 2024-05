Arriva la Luna dei Fiori, ecco quando e perché si chiama così

Il conto alla rovescia è iniziato, e tra poche ore vedremo splendere in cielo la Luna dei Fiori 2024. Ma quando dovremo alzare gli occhi la firmamento per vederla in tutto il suo splendore, e perché si chiama così il plenilunio di maggio?

Luna piena dei Fiori 2024, quando splenderà in cielo

Gli appassionati di eventi celesti non potranno mancare all'appuntamento di domani - giovedì 23 maggio - con il plenilunio dei Fiori. Il nostro satellite naturale - come fanno sapere dall'Uai - raggiungerà la fase di piena alle 13.53 GMT (15.53 ora italiana), anche se a quell'ora sarà praticamente impossibile individuarlo in cielo.

Tuttavia come sempre accade con il plenilunio - il disco lunare ci apparirà completamente illuminato anche la sera prima e quella successiva, per cui già stasera (o domani) possiamo lasciarci affascinare dallo spettacolo.

Come ammirarla? Si tratta di un evento perfettamente visibile a occhio nudo, per cui non servono strumentazioni particolari. La Luna completamente illuminata brillerà nella costellazione dello Scorpione, sull’orizzonte Sud – Sud-Est, molto vicina alla stella Antares. Per poterla osservare al meglio vi consigliamo di trovare un punto che offra l'orizzonte libero e non perdervi il momento in cui sorgerà.

©Stellarium - cielo del 23 maggio ore 23.30 circa

Luna dei Fiori, perché si chiama così?

Come spesso accade quando parliamo di pleniluni, il nome specifico della fase di piena del satellite arriva dalle abitudini dei nativi americani. In questo caso l'origine del termine "Luna dei Fiori" è da ricercare nella svolta climatica tipica di questo mese.

Il plenilunio di primavera per eccellenza è anche conosciuto con altri nomi, molti dei quali rimandano comunque allo sbocciare della natura, che si risveglia dopo il lungo inverno. In particolare la tribù Anishnaabe la chiamava Luna in fiore, mentre per i popoli Apache e Lakota era la Luna delle foglie verdi. La tribù Mohawk la identificava come la Luna della grande foglia.

Questo plenilunio è conosciuto anche come Luna della semina del Mais - o Corn Planting Moon - e Luna del Latte, o Milk Moon. Il primo è riferito al periodo in cui ci si dedicava al cereale, mentre l'altro nasce dal fatto che a maggio i pascoli sono ricchi di buone erbe e mucche, capre e pecore, possono nutrirsene, e dare così un latte molto ricco di vitamine.