Luna crescente o Luna calante? Ecco come riconoscerle

Le fasi lunari da sempre rivestono un certo fascino, tuttavia talvolta possono essere confuse. Dopo il plenilunio, in cui il nostro satellite è completamente illuminato, inizia a "perdere" luce fino al momento in cui raggiunge il Novilunio, con una luminosità dello 0%. Successivamente torna a illuminarsi ogni notte di più. Ogni ciclo lunare vede così due fasi intermedie in cui la Luna Gibbosa "cresce" o "cala", presentando la stessa percentuale di luminosità. Come distinguerle?

Come riconoscere Luna calante e Luna crescente

Come si fa a capire se la Luna è crescente o calante? Quando si tratta di riconoscere le due fasi - apparentemente molto simili - del nostro satellite naturale può esserci utili il famoso detto "Gobba a ponente, luna crescente, gobba a levante, luna calante". Ma cosa si intende per "gobba della Luna"? Si tratta della porzione di Luna illuminata dal Sole e quindi della falce visibile dalla Terra.

Il ponente si trova a ovest, dove tramonta il sole, mentre il levante lo troviamo a est, dove la stella sorge. Di conseguenza una Luna con la gobba a destra sarà crescente, ovvero nella fase che la porta dal novilunio al plenilunio, mentre quando il satellite mostra la sua gobba a sinistra sarà in una fase che - dopo la Luna Piena - la porta a "spegnersi" sempre più fino ad arrivare alla Luna Nuova.

Entrambe vedranno una Luna gibbosa - ovvero illuminata solo parzialmente dal Sole - ma mentre nel primo caso il satellite tenderà a illuminarsi ogni sera di più, nel secondo lo vedremo "scomparire" a poco a poco.

Teoria della Luna "bugiarda", di cosa si tratta?

Tra i metodi per distinguere Luna crescente e decrescente, c'è anche quello comunemente noto come "teoria della luna bugiarda". In cosa consiste e a cosa deve questo nome insolito? Il metodo si basa sulla somiglianza delle falci lunari con le lettere maiuscole C e D - iniziali di crescente e decrescente - che però in questo caso assumono un significato inverso.

Quando il satellite è illuminato dal Sole nella parte a sinistra ha una forma che ricorda la C ed è in fase decrescente, mentre quando la zona del satellite illuminata è quella a destra, a noi che lo osserviamo dalla Terra appare come una D ed è crescente. Ecco spiegato il motivo per cui questa teoria è conosciuta come quella della "Luna bugiarda".