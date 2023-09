Longevità: lo stile di vita è la chiave per vivere a lungo

Ormai la scienza lo conferma saldamente: alcune specifiche abitudini favoriscono la longevità e migliorano la salute generale dell’organismo a lungo terminie. Una parte di queste abitudini, come l'adottare uno stile di vita attivo, l'avere buone relazioni sociali e il dedicarsi con passione a un hobby, sono infatti tipiche di alcune comunità in cui mediamente le persone vivono più a lungo.

Un ruolo decisivo spetta anche al pisolino pomeridiano: il cosiddetto power nap, infatti, permette di ritrovare rapidamente le energie per svolgere le attività pomeridiane, rigenerando - in un certo senso - il cervello.

Le abitudini che allungano la vita

Ci sono delle popolazioni nel mondo che, grazie ad abitudini sane e alla regolarità della routine quotidiana, riescono a vivere mediamente più a lungo. Questo accade, per esempio, nella zona della Barbagia in Sardegna, nell’isola di Okinawa in Giappone, a Loma Linda in California e a Nicoya in Costa Rica. Spesso inconsapevolmente, le persone che abitano in queste aree adottano nella maggior parte dei casi stili di vita in grado di garantire il benessere dell’organismo e della psiche. Prendere spunto da loro può essere utile per sentirsi meglio, per allontanare lo stress e per promuovere la longevità.

Anzitutto, sembra essere indispensabile avere almeno un hobby attivo, ossia fare qualcosa di piacevole che richiede un impegno fisico, come per esempio il giardinaggio. Altrettanto importante è l’alimentazione: mangiare come un contadino, in particolare, permette più facilmente di avere una dieta sana, semplice e varia, evitando i cibi troppo processati e seguendo la stagionalità delle colture.

Anche prestare attenzione alla preparazione dei piatti garantisce un migliore approccio al cibo, oltre a ridurre il rischio di disturbi alimentari. Nell’ottica di vivere in maniera lenta, senza la frenesia e lo stress delle città, può essere consigliato anche abitare in campagna e trascorrere del tempo all’aria aperta, in mezzo alla natura.