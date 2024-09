Lingua blu, la strage di ovini in Sardegna è a quota mille focolai

La soglia psicologica di mille focolai è stata toccata con almeno 981. Lo rivela l'ultimo report dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna. Come riporta l’Ansa, nell'isola i focolai di lingua blu continuano ad aumentare dopo la precedente cifra di 666.

Nella maggiora parte dei casi si tratta di contagi dovuti alla circolazione del virus sierotipo 3 (BTV3) della blue tongue che sta colpendo il centro sud dell'Isola, dall'Oristanese al Sulcis e dal Campidano al Sarrabus, nel sud est della Sardegna. La diffusione maggiore della malattia della lingua blu, che fa strage di ovini, è nell'Oristanese seguito dal Nuorese con 234.

Cos’è la lingua blu?

La febbre catarrale dei piccoli ruminanti è una malattia infettiva, non contagiosa per l'uomo, dei ruminanti. È conosciuta anche con il nome bluetongue (termine inglese), ma anche come il nome di febbre catarrale degli ovini, e in modo gergale come lingua blu. Il nome deriva dalla cianosi della mucosa linguale osservata negli animali colpiti in modo più grave.

Lingua blu: l’allarme di Coldiretti

Le aziende interessate sono 253. E Coldiretti conferma l’allarme, parlando di campagne sarde "in ginocchio" e aziende di allevamento "allo stremo" per un'epidemia che ha raggiunto "proporzioni allarmanti, colpendo indistintamente aziende pastorali da Nord a Sud dell'isola".



"I focolai nelle settimane si sono moltiplicati, con centinaia di casi confermati e molti altri in fase di accertamento", spiega l'organizzazione agricola che ha lanciato un appello alle istituzioni affinché vengano "messe in campo tutte le azioni necessarie per arginare l'epidemia e sostenere le aziende colpite, al fine di evitare ulteriori danni economici e salvaguardare il futuro della pastorizia nell'isola".