Spiagge più belle al mondo 2025, l’Italia ne ha due in classifica: vince Cala Goloritzè

Cala Goloritzè, situata sulla costa orientale della Sardegna, è stata eletta la spiaggia più bella del mondo 2025 secondo la classifica annuale The World's 50 Best Beaches. Questa perla incontaminata, incastonata nel territorio di Baunei, ha superato località esotiche come le Filippine, la Polinesia e le Seychelles, grazie alla sua bellezza selvaggia e all'impegno nella conservazione ambientale.

Le spiagge più belle del Mondo nel 2025

Ecco la classifica completa delle 50 spiagge più belle del mondo nel 2025, secondo il sito ufficiale The World's 50 Best Beaches :​

Cala Goloritzè, Italia Entalula Beach, Filippine Bang Bao Beach, Thailandia Fteri Beach, Grecia PK 9 Beach, Polinesia Francese Canto de la Playa, Repubblica Dominicana Anse Source d’Argent, Seychelles Nosy Iranja, Madagascar Ofu Beach, Samoa Americane Grace Bay, Turks & Caicos Turquoise Bay, Australia Boulders Beach, Sudafrica Pink Beach, Indonesia Shoal Bay East, Anguilla Detwah Lagoon, Yemen Voutoumi Beach, Grecia One Foot Island, Isole Cook Playa de Rodas, Spagna Playa Balandra, Messico Pontal do Atalaia, Brasile Wharton Beach, Australia Cayo de Agua, Venezuela Seven Mile Beach, Isole Cayman Cayo Zapatilla, Giappone Baia do Sancho, Brasile Horseshoe Bay, Bermuda Pulau Palambak, Indonesia Freedom Beach, Thailandia The Baths, Isole Vergini Britanniche Anse Georgette, Seychelles Ffryes Beach, Antigua e Barbuda Grand Anse, Grenada Le Morne Beach, Mauritius Bahia de las Aguilas, Repubblica Dominicana Meads Bay, Anguilla Porto Katsiki, Grecia Nudey Beach, Australia Bon Bon Beach, Filippine Saadiyat Beach, Emirati Arabi Uniti Goyambokka Beach, Sri Lanka Playa Punta Uva, Costa Rica Siesta Beach, Stati Uniti Paje Beach, Zanzibar Klein Bonaire Beach, Bonaire Cathedral Cove Beach, Nuova Zelanda Santa Giulia, Francia Gardner Bay, Ecuador Keem Beach, Irlanda Kuramathi Sand Bank, Maldive La Pelosa, Italia​

Cala Goloritzè in Sardegna: un paradiso naturale protetto

Cala Goloritzè è celebre per le sue acque cristalline, i ciottoli bianchi e il maestoso pinnacolo calcareo di 143 metri che sovrasta la baia. Dichiarata "monumento naturale" dalla Regione Sardegna nel 1993 e "monumento nazionale italiano" nel 1995, la spiaggia è accessibile solo a piedi attraverso un sentiero escursionistico o via mare, con l'obbligo di lasciare le imbarcazioni a 200 metri dalla riva.

Per preservare questo ecosistema unico, l'accesso è limitato a 250 visitatori al giorno, con prenotazione obbligatoria tramite l'app Heart of Sardinia. Queste misure garantiscono un'esperienza autentica e sostenibile, lontana dal turismo di massa.

Riconoscimenti e caratteristiche uniche

La classifica The World's 50 Best Beaches è stilata da oltre 1.000 esperti del settore turistico, che valutano le spiagge in base a criteri come bellezza naturale, biodiversità, condizioni del mare e gestione sostenibile . Cala Goloritzè ha conquistato il primo posto grazie al suo "anfiteatro mistico" e alla capacità di emozionare fin dal primo sguardo. Oltre alla sua bellezza paesaggistica, la spiaggia offre un'esperienza unica per gli amanti del trekking e dell'arrampicata, grazie al sentiero che la collega all'altopiano di Golgo e alle vie di arrampicata sul pinnacolo calcareo.

Come visitare Cala Goloritzè

Per raggiungere Cala Goloritzé, è necessario intraprendere un'escursione di circa 3,5 km con un dislivello di 470 metri, partendo dall'altopiano di Golgo. Il sentiero offre panorami mozzafiato e un'immersione nella natura selvaggia della Sardegna.

In alternativa, è possibile avvicinarsi via mare, lasciando l'imbarcazione a 200 metri dalla riva e proseguendo a nuoto. Si consiglia di prenotare l'accesso con anticipo e di rispettare le regole di conservazione per contribuire alla tutela di questo paradiso naturale.​