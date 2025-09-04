FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Le ondate di caldo estremo fanno invecchiare quanto fumo e alcol

Le ondate di caldo estremo fanno invecchiare quanto fumo e alcol

Lo sostiene uno studio su 25 mila pazienti effettuato a Hong Kong, che ha calcolato anche con precisione quanto si invecchia di più col caldo estremo.
Salute4 Settembre 2025 - ore 16:05 - Redatto da Meteo.it
Salute4 Settembre 2025 - ore 16:05 - Redatto da Meteo.it

Il caldo estremo, che abbiamo vissuto a folate anche quest’estate, fa invecchiare quanto il fumo e l’alcol. Lo sostiene uno studio recente, riportato dall’Ansa e pubblicato su Nature Climate Change.

Per ogni aumento di 1,3° gradi, a cui i partecipanti alla ricerca sono stati esposti, si aggiungono in media tra 0,023 e 0,031 anni di invecchiamento e corpo.

Le conseguenze risultano significative per tutta la salute pubblica, come spiega Cui Guo, epidemiologo ambientale dell’Università di Hong Kong che ha guidato lo studio.

Livelli simili a fumo e alcol

Condotto su 24.922 persone a Taiwan, lo studio si concentra su come l'esposizione a lungo termine al caldo estremo accelera l’invecchiamento e aumenta anche la vulnerabilità ai problemi di salute, facendo crescere l'età biologica di una persona.

Gli indici sono paragonabili al fumo o al consumo regolare di alcol. Gli organi si affaticano e si rischia anche la morte.

Invecchiamento da caldo: il metodo della ricerca

Ci si è basati sui dati delle visite mediche tra il 2008 e il 2022, che hanno visto 30 ondate di calore a Taiwan. Sono stati analizzati in particolare i risultati degli esami medici su funzionalità epatica, polmonare e renale, pressione e livelli di infiammazione.

È stata calcolata l'età biologica, quella “reale” del nostro corpo, diversa da quella anagrafica. Poi i ricercatori hanno comparato questi dati, sulla base del loro indirizzo di residenza, con le temperature a cui i pazienti erano stati esposti nei due anni precedenti al controllo medico.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo e salute: come l’umidità influisce sul sonno e sulla respirazione
    Salute28 Agosto 2025

    Meteo e salute: come l’umidità influisce sul sonno e sulla respirazione

    I problemi causati dall'umidità sulla nostra salute: un rischio per sonno e respirazione.
  • Intossicazione da botulino: cos'è e cosa la provoca?
    Salute11 Agosto 2025

    Intossicazione da botulino: cos'è e cosa la provoca?

    Dal contagio alla cura: come riconoscere e affrontare il botulismo.
  • West Nile, come riconoscere la zanzara che trasmette la febbre del Nilo
    Salute5 Agosto 2025

    West Nile, come riconoscere la zanzara che trasmette la febbre del Nilo

    Riconoscere la zanzara che trasmette il virus del Nilo occidentale e adottare misure preventive adeguate è il primo passo per proteggersi.
  • Febbre West Nile, nuovi casi in Italia: cos’è, come si trasmette e sintomi
    Salute22 Luglio 2025

    Febbre West Nile, nuovi casi in Italia: cos’è, come si trasmette e sintomi

    Cos'è la febbre West Nile, come si trasmette e quali sono sintomi accusati da chi l'ha contratta? Ecco tutte le indicazioni utili.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, 7-8 settembre con alta pressione e clima estivo: la tendenza
Tendenza4 Settembre 2025
Meteo, 7-8 settembre con alta pressione e clima estivo: la tendenza
Alta pressione protagonista nei prossimi giorni con caldo estivo e picchi di 35 gradi in Sardegna. Da martedì più instabile al Nord. La tendenza meteo
Meteo: weekend del 6-7 settembre dal sapore ancora estivo! La tendenza
Tendenza3 Settembre 2025
Meteo: weekend del 6-7 settembre dal sapore ancora estivo! La tendenza
Il weekend in arrivo, quello del 6-7 settembre, sarà caratterizzato da un clima ancora caldo ed estivo con temperature anche oltre i 30 gradi.
Meteo: ultima parte di settimana perlopiù stabile. Clima caldo al Centro-Sud
Tendenza2 Settembre 2025
Meteo: ultima parte di settimana perlopiù stabile. Clima caldo al Centro-Sud
La tendenza meteo per l'ultima parte di settimana vede l'alta pressione protagonista con qualche episodio instabile e clima caldo al Centro-Sud.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 04 Settembre ore 17:37

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154