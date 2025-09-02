FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo: ultima parte di settimana perlopiù stabile. Clima caldo al...

Meteo: ultima parte di settimana perlopiù stabile. Clima caldo al Centro-Sud

La tendenza meteo per l'ultima parte di settimana vede l'alta pressione protagonista con qualche episodio instabile e clima caldo al Centro-Sud.
Tendenza2 Settembre 2025 - ore 11:30 - Redatto da Meteo.it
Tendenza2 Settembre 2025 - ore 11:30 - Redatto da Meteo.it

Venerdì 5 settembre la coda di una perturbazione in transito sull’Europa centrale lambirà le regioni settentrionali con annuvolamenti consistenti e qualche rovescio nelle Alpi centro orientali. Situazione più tranquilla e nel complesso più soleggiata nel resto del Nord con qualche addensamento temporaneamente più consistente nelle fasce pedemontane e in Liguria.

Stabilità anticiclonica già ben consolidata invece al Centro-Sud con cieli sereni o poco nuvolosi. Temporanei cali nelle temperature al Nord, specie nelle aree più perturbate del settore alpino mentre in pianura si raggiungeranno comunque i 25-29 gradi; valori per lo più in lieve aumento al Centro-Sud con massime comprese tra 27 e 31 gradi e punte fino ai 32-33 nelle Isole. Soffierà un po’ di Maestrale al Sud e nelle Isole, localmente moderato in Puglia e Sardegna.

Il sabato 6 settembre vedrà un rinforzo dell’alta pressione anche nelle regioni settentrionali. Avremo quindi diffuse condizioni di stabilità e sostanziale prevalenza delle schiarite con passaggi nuvolosi solo modesti e saltuari, per lo più sotto forma di velature, e qualche cumulo pomeridiano a ridosso dei monti. Le temperature guadagneranno qualche grado al Nord e in generale avremo quindi valori sopra le medie di 2-4 gradi un po’ dappertutto. Soffieranno venti fino a moderati di Maestrale sul basso Adriatico e da est nel canale di Sardegna.

Tra domenica e l'inizio di settimana qualche fase di instabilità e clima caldo soprattutto al Centro-Sud: la tendenza meteo

In seguito, tra domenica 7 e lunedì 8, in base alle attuali indicazioni, un fronte atlantico in arrivo sul continente europeo riuscirà a sconfinare con un po’ di nuvole innocue a quote medio-alte (fronte caldo) anche su parte del Mediterraneo con interessamento anche del Centro-Sud. Al Nord la nuvolosità in transito potrà risultare a tratti più consistente a iniziare dal Nordovest ma con davvero scarsi fenomeni limitati al settore alpino nella giornata di lunedì. La ventilazione dovrebbe divenire meridionale a iniziare dai nostri mari di ponente con afflusso di aria più calda e conseguenti aumenti nelle temperature; in Sardegna per effetto dello Scirocco si potranno toccare punte intorno ai 35 gradi.

Martedì 9 un fronte instabile potrebbe coinvolgere con una fase perturbata le Alpi e il Nordovest. Nei giorni successivi potrebbero insistere condizioni anticicloniche nell’area mediterranea in un contesto di temperature sempre sopra le medie. Per conferme e maggiori dettagli si rimanda comunque ai prossimi aggiornamenti.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, colpo di coda dell'estate: da giovedì 4 settembre anticiclone e caldo anomalo. La tendenza
    Tendenza1 Settembre 2025

    Meteo, colpo di coda dell'estate: da giovedì 4 settembre anticiclone e caldo anomalo. La tendenza

    Dopo un avvio segnato dal maltempo, la prima settimana di settembre vedrà il ritorno dell'anticiclone africano: tempo soleggiato e caldo anomalo.
  • Meteo, l'estate torna ad alzare la voce da mercoledì 3 settembre: la tendenza nei dettagli
    Tendenza31 Agosto 2025

    Meteo, l'estate torna ad alzare la voce da mercoledì 3 settembre: la tendenza nei dettagli

    Da metà settimana si conferma il ritorno dell'alta pressione: porterà sole e caldo soprattutto al Centro-Sud. La tendenza meteo
  • Meteo, da mercoledì 3 settembre probabile ritorno dell'alta pressione
    Tendenza30 Agosto 2025

    Meteo, da mercoledì 3 settembre probabile ritorno dell'alta pressione

    Dopo il passaggio ad inizio settimana di una nuova perturbazione, il nostro Paese potrebbe vivere una fase con tempo stabile e caldo estivo oltre la norma
  • Meteo: prima settimana di settembre con nuovo maltempo e picchi di caldo! La tendenza
    Tendenza29 Agosto 2025

    Meteo: prima settimana di settembre con nuovo maltempo e picchi di caldo! La tendenza

    La tendenza meteo per l'inizio di settembre vede ancora una situazione differente tra il Centro-Nord e il Sud tra maltempo e caldo anomalo.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, colpo di coda dell'estate: da giovedì 4 settembre anticiclone e caldo anomalo. La tendenza
Tendenza1 Settembre 2025
Meteo, colpo di coda dell'estate: da giovedì 4 settembre anticiclone e caldo anomalo. La tendenza
Dopo un avvio segnato dal maltempo, la prima settimana di settembre vedrà il ritorno dell'anticiclone africano: tempo soleggiato e caldo anomalo.
Meteo, l'estate torna ad alzare la voce da mercoledì 3 settembre: la tendenza nei dettagli
Tendenza31 Agosto 2025
Meteo, l'estate torna ad alzare la voce da mercoledì 3 settembre: la tendenza nei dettagli
Da metà settimana si conferma il ritorno dell'alta pressione: porterà sole e caldo soprattutto al Centro-Sud. La tendenza meteo
Meteo, da mercoledì 3 settembre probabile ritorno dell'alta pressione
Tendenza30 Agosto 2025
Meteo, da mercoledì 3 settembre probabile ritorno dell'alta pressione
Dopo il passaggio ad inizio settimana di una nuova perturbazione, il nostro Paese potrebbe vivere una fase con tempo stabile e caldo estivo oltre la norma
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 02 Settembre ore 15:16

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154