Meteo, 7-8 settembre con alta pressione e clima estivo: la tendenza

Tra domenica 7 e l’inizio della prossima settimana l’Italia continuerà a vivere una fase di stabilità anticiclonica con un promontorio di alta pressione ben esteso dal Nord Africa verso il Mediterraneo centrale con propaggini anche oltralpe e verso i Balcani. Al suo interno sarà presente aria calda che favorirà temperature oltre la norma e caldo estivo anche se non con particolari eccessi su gran parte del Paese; la sola Sardegna potrà essere interessata da picchi di caldo intenso con punte intorno ai 35 gradi.

In particolare domenica sarà una giornata prevalentemente soleggiata con cieli sereni o al più poco nuvolosi per il passaggio di velature passeggere. Le temperature saranno in lieve aumento al Nord, in Toscana e nell’ovest della Sardegna e con massime in generale quasi ovunque comprese tra 26 e 32 gradi; punte fino ai 33-34 in Sardegna. Soffieranno venti moderati di Maestrale sul basso Adriatico e da est-sudest nel canale di Sardegna; altrove venti deboli o assenti.

Tendenza meteo: alta pressione e clima estivo sull'Italia

Lunedì una innocua nuvolosità medio-alta potrà sfilare rapidamente al Nord e su parte del Centro dove il cielo potrà quindi risultare a tratti fino a parzialmente nuvoloso in alternanza alle schiarite. Scarso comunque il rischio di piogge con forse qualche occasionale piovasco nelle Alpi centro-occidentali. Più a sud insisterà un cielo sereno o a tratti leggermente velato. Temperature ancora estive, in leggero calo nel settore alpino, in aumento in Sardegna con punte intorno ai 35 gradi favorite da una ventilazione meridionale localmente anche moderata.

Nei giorni successivi l’alta pressione tenderà gradualmente a traslare verso i Balcani e quindi ad indebolirsi nel suo margine occidentale sotto la spinta di una vasta circolazione depressionaria centrata in Atlantico in prossimità delle Isole Britanniche. Martedì quindi, mentre nelle regioni peninsulari e in Sicilia insisterà un tempo soleggiato e caldo con temperature anche in aumento, al Nord le nuvole tenderanno ad aumentare, specie tra il Nordovest e le Alpi centrali che saranno raggiunte da un fronte instabile con possibili piogge o rovesci, anche forti e a carattere temporalesco tra la sera e notte successivi. Anche la Sardegna vedrà il transito di un po’ di nuvole ma sempre in un contesto di clima caldo. Mercoledì la perturbazione dovrebbe avanzare ulteriormente coinvolgendo maggiormente anche il Nordest, le regioni centrali (specie il lato occidentale) e la Sardegna; caldo in temporanea intensificazione al Sud. Nel corso di giovedì il fronte, anche se più indebolito, potrebbe transitare anche al Sud e la sua avanzata sarà accompagnata anche da un calo delle temperature. Per conferme e maggiori dettagli di questa evoluzione si rimanda comunque ai prossimi aggiornamenti.