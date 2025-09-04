FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo 4 settembre: alta pressione in rimonta e clima caldo! Le previsioni

L'alta pressione si consolida gradualmente sull'Italia dove si avrà un tempo stabile con clima dal sapore estivo nella seconda parte di settimana
Previsione4 Settembre 2025 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
Dopo il passaggio ad inizio settimana di una perturbazione atlantica, la situazione è ora migliorata in tutta Italia. In questa seconda parte della settimana si consoliderà nel Mediterraneo l’alta pressione di matrice africana che garantirà condizioni di tempo prevalentemente soleggiato e stabile con temperature in crescita oltre la norma. Il clima diventerà tipicamente estivo al Centro-Sud con valori intorno ai 30 °C e punte di 32-33 ma fino a 35 in Sardegna nel fine settimana. Al Nord le temperature si manterranno su valori un po’ più contenuti, in generale non oltre i 27-29 °C salvo punte di 30-31 in Emilia Romagna.

Tra oggi (giovedì 4) e venerdì 5 il Nord Italia verrà lambito da una perturbazione atlantica in transito sull’Europa centrale (la n.2 di settembre), riportando un po’ di instabilità associata a locali rovesci o isolati temporali più che altro sulle aree alpine. Secondo le attuali proiezioni dei modelli, l’alta pressione dovrebbe insistere al Centro-Sud anche all’inizio della prossima settimana; più incerta la tendenza per il Nord Italia con la possibilità che venga nuovamente lambito da una perturbazione atlantica.

Le previsioni meteo per oggi (giovedì 4 settembre)

Giornata di sole diffuso con cielo sereno o al più poco nuvoloso nelle regioni di Nord-Est e al Centro-Sud. Un po’ di nuvolosità variabile e irregolare, alternata ancora ad ampie schiarite, in arrivo nel Nord-Ovest con qualche pioggia dal pomeriggio in Valle d’Aosta e settori alpini del Piemonte. In serata possibili piogge anche sulla pianura piemontese.

Temperature in aumento al Centro-Nord e in Sardegna, senza grandi variazioni al Sud e Sicilia; valori per lo più tra 27 e 30 gradi con locali picchi di 31-32. Venti moderati di Maestrale sul medio-basso Adriatico, Puglia e Ionio orientale con mare mosso. Venti deboli e mari poco mossi o calmi altrove.

Le previsioni meteo per venerdì 5 settembre

Un po’ di nuvolosità in transito al Nord con un cielo a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso con locali rovesci o temporali sulle aree alpine della Lombardia e del Triveneto. Al mattino non si escludono isolate, deboli e brevi piogge tra Liguria di levante e alta Toscana. Tempo ben soleggiato nel resto d’Italia.

Temperature in ulteriore aumento al Centro-Sud, in calo sulle aree alpine. Moderato Maestrale su basso Adriatico, Canale d’Otranto e Ionio orientale con mari un po’ mossi; mosso anche il Mar Ligure per effetto di un rinforzo del vento di Libeccio.

