Le mappe mensili della sismicità, aprile 2022: i dati raccolti

Tra le mappe mensili della sismicità quella inerente al mese di aprile 2022, ovvero la mappa dei terremoti avvenuti in Italia e nelle aree limitrofe dal 1 al 30 aprile del 2022, evidenzia come vi siano stati ben 1.201 eventi. Si tratta di un numero superiore a quello registrato nel mese precedente. La media sale così a circa 40 terremoti al giorno.

Mappe mensili della sismicità: i dati di aprile 2022

Secondo la mappa mensile dei terremoti inerenti al mese di Aprile 2022 ne sono stati registrati ben 1.201. Di questi solo 127 hanno avuto una magnitudo pari o superiore a 2.0 e 13 magnitudo pari o superiore a 3.0. Dall'analisi dei dati emerge come in quest'ultimo caso i numeri siano stati inferiori allo scorso mese sebbene siano stati registrati un numero maggiore di terremoti rispetto al mese di marzo 2022.

Il sisma più forte, di magnitudo 6.0, è stato localizzato al di fuori dei confini nazionali, ovvero in Bosnia-Erzegovina, alle ore 23.07 italiane del 22 aprile 2022. L'epicentro è stato identificato a circa 60 km a sud di Mostar. L'evento è poi stato seguito successivamente da diverse repliche anche di magnitudo rilevanti ed è stato ampiamente sentito sul territorio italiano.

Quali eventi sismici hanno caratterizzato il mese nel nostro Paese? Ebbene possiamo parlare soprattutto di tre eventi principali: uno tra Catania e Siracusa, uno nella provincia di Roma e l'altro in quella di Bologna. In Italia, infatti, il 15 aprile è stato registrato un terremoto di magnitudo 4.2 alle ore 3:34 nel mar Ionio, al largo della costa siracusana. L'evento è stato avvertito in Sicilia sud-orientale, in particolare, nelle città di Catania e Siracusa. Il sisma dell'11 aprile, di magnitudo 3.4, invece, è stato localizzato in provincia di Roma, a Ciciliano, con risentimenti nella città di Roma e dintorni. Quello del 19 aprile di magnitudo 3.7, a Monghidoro, in provincia di Bologna.

Gli eventi di Maggio 2022

Maggio è iniziato invece con più eventi sismici. I due che hanno fatto maggior scalpore sono quelli di Firenze. Il primo di magnitudo di 3.7 e l'altro di 3.4. La popolazione ha avvertito il terremoto e si è riversata in strada, ma per fortuna non sono stati registrati danni o feriti.