Le immagini spettacolari di Polo Nord e Sud visti dallo spazio – Video

La speranza è che in futuro questi video non diventino solo un ricordo per colpa del riscaldamento globale. Di sicuro, queste immagini, che arrivano dalla navicella Dragon di SpaceX, sono spettacolari nel mostrarci il Polo Nord e Sud ricoperti dai ghiacci.

Gli esperimenti scientifici

La missione Fram2 della compagnia di Elon Musk è partita nella notte tra lunedì 31 marzo e martedì 1 aprile per compiere alcuni esperimenti scientifici sulla regolazione del glucosio con microgravità, gli effetti del volo orbitale sugli ormoni femminili, la coltivazione di piccoli funghi e la realizzazione di una lastra a raggi X nello spazio.

I quattro “turisti spaziali” sulla navicella Dragon

A bordo ci sono anche “civili”. I “turisti spaziali”, tutti astronauti non professionisti, sono l'imprenditore maltese in criptovalute e finanziatore della missione Chun Wang, la regista norvegese Jannicke Mikkelsen specializzata in riprese in ambienti pericolosi, l’esploratore e guida polare australiano Eric Philips e la ricercatrice in robotica tedesca Rabea Rogge.