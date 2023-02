Le foreste più belle d’Italia: luoghi ricchi di fascino da vivere e amare

Foto di repertorio

Per tutti gli amanti delle escursioni all'aria aperta e le rigeneranti passeggiate nel cuore della natura incontaminata, le foreste, nel periodo della primavera, sono la destinazione perfetta. Se in Europa ci sono meravigliose foreste che hanno ispirato film, fiabe e leggende, sappiate che anche l'Italia non è da meno con i suoi boschi lungo la penisola.

L'Italia e i suoi boschi: ecco le sue foreste più belle

Il nostro Paese custodisce un ricco patrimonio boschivo. Luoghi ricchi di fascino da vivere e amare. Ecco di seguito una selezione di alcuni dei più belli e affascinanti polmoni verdi da non perdere stando in Italia. Un viaggio dalla Sicilia al Piemonte.

Bosco della Ficuzza - Sicilia

La bellissima riserva naturale che prende il nome di Bosco della Ficuzza, è un eden a circa una quarantina di chilometri di distanza da Palermo. Si tratta dell'oasi verde più estesa del lato occidentale della Sicilia con i suoi 7400 chilometri. Il Bosco della Ficuzza è caratterizzato da ambienti naturali splendidi e variegati: bosco di querce, cerreto, sughereto, lecceto, pascoli e praterie con oltre 1000 specie vegetali. Un vero e proprio tuffo nella natura, in una delle regioni più belle d'Italia.

Luoghi da non perdere : La Real Casina di Caccia, all'interno della Riserva Naturale orientata del Bosco della Ficuzza, un palazzo stile neoclassico voluto da Ferdinando III di Borbone per le sue battute di caccia.

📸 anotherviewofworld#palermo #visitsicilyinfo pic.twitter.com/FIwla5WwdB — Visit Sicily (@VisitSicilyOP) July 20, 2022

Il bosco del Parco Nazionale della Sila - Calabria

Uno scrigno nascosto nel cuore del Parco Nazionale della Sila, il bosco fa parte della Rete Mondiale dei siti di eccellenza UNESCO ed è ritenuto unico al mondo per la sua varietà e tipicità di flora e fauna. Un vero e proprio tesoro naturalistico disegnato da faggete e pinete dove si staglia il Laricio, pino silano.

Foresta Umbra - Umbria

Nel Parco Nazionale del Gargano, la Foresta Umbra è un'area naturale protetta dichiarata Patrimonio UNESCO con una superficie di circa 10.000 ettari. Regno della biodiversità, vanta il raro fenomeno del "macrosomatismo": in questa foresta, infatti, gli alberi sono più grandi della norma e raggiungono dimensioni monumentali.

Bosco del Sasseto - Lazio

Un vero e proprio gioiello boschivo dal fascino unico è il Bosco del Sasseto. Un vero e proprio "Monumento Naturale" e area protetta dall'alto valore naturalistico del comune di Acquapendente, in provincia di Viterbo. Un luogo incantato dove alberi secolari affondano le radici nelle lave fuoriuscite da un antico vulcano e la natura e la geologia convivono in stretta simbiosi. Considerata una delle foreste più belle d'Italia.

Nel cuore della #Tuscia, ecco a voi #TorreAlfina, suggestiva frazione del comune di #Acquapendente con il suo elegante castello a ridosso del quale si estende per 60 ettari il Bosco del Sasseto, ricco di latifoglie secolari.



📸 @valentino_ligori



#FaiUnSaltoNelLazio… pic.twitter.com/6LIgF7Utx6 — Visit Lazio (@visit_lazio) April 20, 2022

Il bosco delle Foreste Casentinesi - Toscana

Il bosco delle Foreste Casentinesi, situato nel cuore dell'Appennino Tosco-Romagnolo, è una di quelle mete che gli appassionati della natura non possono non visitare. Una delle attrazioni naturali da visitare in questo bosco è la spettacolare Cascata dell'Acquacheta con il suo salto di 80 metri, suggestivi sono gli eremi di Camaldoli e La Verna. 600 sono i chilometri di sentieri da percorrere in mountain bike oppure a piedi.

Bosco di Cansiglio - Veneto

Il suggestivo Bosco di Cansiglio, situato tra le provincie di Belluno, Treviso e Pordenone, è pervaso dal profumo del fiore di stecco, piccolo arbusto dai fiori vivaci, dai crocus e dalle genziane. Una vera e proprio oasi dove la caccia è bandita e si può provare l'emozione di avvistare lepri, scoiattoli, ricci e l'affascinante aquila reale.

Foresta regionale della Valle dei Bagni di Val Masino - Lombardia

Per tutti gli amanti delle fiabe, vi diciamo che passeggiare in una foresta incantata come quelle delle fiabe dei Fratelli Grimm, diventa realtà lungo i sentieri della Foresta regionale della Valle dei Bagni di Val Masino, in provincia di Sondrio. Maestosi faggi secolari, altissimi abeti, mantiche mulattiere rendono questa foresta ideale per inoltrarsi alla scoperta del risveglio della natura durante il periodo della primavera.

Valle dei Bagni del Masino: i colori della Val Masino https://t.co/z2nH46muVq pic.twitter.com/CDhuuTp1Qt — Travel Blog - Viaggi (@NonSoloTuristi) December 6, 2016

Foresta di Paneveggio - Trentino Alto Adige

Nella spettacolare cornice della Val di Fiemme, la Foresta di Paneveggio è anche conosciuta con il leggendario nome di "Foresta dei Violini". Questo perchè, grazie al giusto mix di calore e umidità, alla lenta crescita e all'esposizione al sole, alcuni abeti possiedono un legno in grado di propagare e amplificare il suono alla perfezione. Amata dai liutai di tutto il mondo che ogni anno cercano qui il legname ideale per la creazione delle casse armoniche degli strumenti musicali.

Gran Bosco di Salbertrand - Piemonte

Incastonato come un diamante in Val Susa, in provincia di Torino, il Gran Bosco di Salbertrand è una magica e immensa distesa di abeti rossi e bianchi dove regalarsi lunghe e rilassanti passeggiate o pedalate in mountain bike. Questa foresta offre la possibilità di percorrere un tratto del Sentiero dei Franchi e di seguire gli itinerari della Grande Traversata delle Alpi.

L’albero è una delle risorse più preziose della nostra terra. Per la Giornata Nazionale degli Alberi vi portiamo nell’area protetta del Parco Naturale del Gran Bosco di Salbertrand, una distesa di 800 ettari istituita nel 1980.#altevalli #hautesvallées pic.twitter.com/yitjGAqUNz — Alte Valli Cuore delle Alpi (@cuoredellealpi) November 22, 2022