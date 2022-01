Le 25 città dove si mangia meglio al mondo: la classifica 2022 (prima un'italiana)

Quali sono le città dove si mangia meglio al mondo? Ecco la classifica del 2022 delineata dagli utenti di TripAdvisor grazie alla varie esperienze nei ristoranti e negli hotel di tutto il mondo e alle sempre attente recensioni. In tutto sono state evidenziate ben 25 città dove si deve far tappa almeno una volta nella vita anche solo per assaggiare piatti tipici e prodotti sublimi.

Le 25 città dove si mangia meglio: la classifica mondiale con Roma al primo posto

Tra le 25 città dove si mangia meglio, nella classifica 2022 di TripAdvisor, spicca, al primo posto Roma. Storia, arte, architettura, un pizzico di magia e la voglia di vivere dentro ad un film, ma anche buon cibo e tanta bella gente. Gli ingredienti della ricetta vincente per Roma sono davvero tanti. La città li mischia alla perfezione. Dalla cacio e pepe o dalla carbonara all'abbacchio, dai carciofi ai dolci.

Cosa mangiare a Roma secondo gli utenti? Nell'ordinazione non devono mancare: coda alla vaccinara, carciofi alla giudìa, pasta, gelato e caffè.

A seguire ci sono: Londra e Parigi. Insomma l'Italia batte inglesi e francesi anche qui, ma si tratta di città da visitare e di posti dove scoprire locali ad hoc per un pranzo e una cena davvero sublimi.

Dopo Roma, Londra e Parigi, secondo gli utenti di TripAdvisor la classifica prosegue con:

Dubai (Emirati Arabi Uniti), apprezzata per i suoi piatti speziati

Barcellona (Spagna)

Madrid (Spagna)

San Paolo (Brasile)

New York (New York, Usa)

Bangkok (Thailandia)

Singapore

Firenze (Italia), apprezzata per l'olio e la carne

Istanbul (Turchia)

Lisbona (Portogallo)

Valencia (Spagna)

Napoli (Italia), apprezzata per il cibo di strada e la pizza oltre al caffè

Il Cairo (Egitto)

Bordeaux (Francia)

Cartagena de Indias (Colombia)

Lione (Francia)

New Orleans (Louisiana, Usa)

Città del Messico (Messico)

Hanoi (Vietnam)

Charleston (South Carolina, Usa)

Marrakech (Marocco)

Hong Kong

A tener alta la bandiera dell'Italia ci sono, in classifica, in ottime posizioni, anche Firenze e Napoli. Se nella città toscana a far breccia nei cuori dei turisti è il pane con l'olio, oltre che una succulenta bistecca, a Napoli ciò che piace di più sono sicuramente pizza e caffè, ma anche dolci e altri piatti tipici.

Un viaggio culinario tra sapori e tradizioni: le 25 città dove si mangia meglio

Da Roma a Città del Messico, da Firenze a Hong Kong, il viaggio culinario tra sapori e tradizioni diventa davvero unico. Gli utenti di TripAdvisor hanno evidenziato aspetti culinari importanti di ogni città mettendo in risalto cosa si deve mangiare se ci si trova in zona per poter dire davvero di aver conosciuto tutto di quel posto.